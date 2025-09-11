Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

BRP bokso turnyre – Adino Rosso įsiūtis: po nevykusios kovos išmetė iš organizacijos abu boksininkus

2025-09-11 18:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 18:55

Skandalais išgarsėjęs „streameris“ Adinas Rossas sulaukė dėmesio sporto pasaulyje dėl savo elgesio „Brand Risk Promotions“ (BRP) organizacijos bokso turnyre.

Turnyro akimirkos | „Stop“ kadras

0

BRP organizacija, kurią 2024 m. įkūrė pats A. Rossas, įprastai rengia „influencerių“ ir kitų įžymybių bokso kovas, tačiau šį kartą viena iš kovų buvo tokia prasta, kad „streameris“ pačioje kovos įkarštyje pareiškė, kad atleidžia abu ringe buvusius boksininkus – „Justxsnagz“ ir „PrBeenStone“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Rossas, matydamas itin nuviliančią kovą, kreipėsi į kartu su juo turnyrą komentavusį Teofimo Lopezą: „Teo, gal galėtum nueiti į ringą ir su jais susikauti? Ar galėtum juos abu išjungti?“.

„Aš juos abu išjungčiau užrištomis akimis“, – atsakė dabartinis WBO ir „The Ring“ antrojo lengvo svorio kategorijos pasaulio čempionas.

„Velniop juos. Jiems tai pabaiga. Galvojo, kad ateis į ringą ir nesistengdami pasiims čekį. Daugiau čia jų nekviesime. Išmeskite juos lauk. Mėšlas, totalus mėšlas. Atsiprašau visų, kurie turėjo tai matyti. Žiūrovai čia įprastai visus sutinka ovacijomis, o šitą vyruką nušvilpė“, – sakė A. Rossas.

Šaltinių teigimu, „Justxsnagz“ po pergalės buvo apmėtytas įvairiais daiktais, o A. Rossas paragino „išspirti jį lauk iš pastato“ bei nenorėjo sumokėti nugalėtojui sutarto honoraro.

