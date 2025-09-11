BRP bokso turnyre – Adino Rosso įsiūtis: po nevykusios kovos išmetė iš organizacijos abu boksininkus

BRP organizacija, kurią 2024 m. įkūrė pats A. Rossas, įprastai rengia „influencerių“ ir kitų įžymybių bokso kovas, tačiau šį kartą viena iš kovų buvo tokia prasta, kad „streameris“ pačioje kovos įkarštyje pareiškė, kad atleidžia abu ringe buvusius boksininkus – „Justxsnagz“ ir „PrBeenStone“.
A. Rossas, matydamas itin nuviliančią kovą, kreipėsi į kartu su juo turnyrą komentavusį Teofimo Lopezą: „Teo, gal galėtum nueiti į ringą ir su jais susikauti? Ar galėtum juos abu išjungti?“.
„Aš juos abu išjungčiau užrištomis akimis“, – atsakė dabartinis WBO ir „The Ring“ antrojo lengvo svorio kategorijos pasaulio čempionas.
FULL: Adin Ross FIRED this boxer mid match after he started emoting mid match causing Adin to get PISSED.— Adin Reports (@AdinReports) August 23, 2025
“What the f*ck is Snagz doing, This is the last time he’ll fight on Brand Risk. Dont show me you’re junk what the f*ck are you doing.” pic.twitter.com/in039cUo1g
„Velniop juos. Jiems tai pabaiga. Galvojo, kad ateis į ringą ir nesistengdami pasiims čekį. Daugiau čia jų nekviesime. Išmeskite juos lauk. Mėšlas, totalus mėšlas. Atsiprašau visų, kurie turėjo tai matyti. Žiūrovai čia įprastai visus sutinka ovacijomis, o šitą vyruką nušvilpė“, – sakė A. Rossas.
Šaltinių teigimu, „Justxsnagz“ po pergalės buvo apmėtytas įvairiais daiktais, o A. Rossas paragino „išspirti jį lauk iš pastato“ bei nenorėjo sumokėti nugalėtojui sutarto honoraro.
FULL: Adin Ross KICKS Snagz from his boxing venue after his very poor performance even going as far to not pay his full purse with even the announcer clowning him.— Adin Reports (@AdinReports) August 23, 2025
“Lets just kick him out the building, I have no words.we’re gonna look into not paying him” pic.twitter.com/3qrZzzwP2C
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!