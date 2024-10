Apie rugsėjo 13d.

Rugsėjo 13-oji žymi 256-ąją metų dieną pagal Grigaliaus kalendorių (257-ąją, jei metai keliamieji). Po šios dienos lieka 109 dienos iki metų pabaigos.



Be to, Rugsėjo 13-oji yra žinoma kaip Programuotojų diena. Ši diena skirta pagerbti tuos, kurie didelę savo gyvenimo dalį skiria kompiuteriams ir programavimui. Šiuolaikinis gyvenimas be šių technologijų būtų sunkiai įsivaizduojamas, todėl programuotojų profesija yra viena iš labiausiai paklausių rinkoje.