  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Lietuvos bokso rinktinė baigė pasirodymą pasaulio čempionate

2025-09-09 15:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 15:48

Baigėsi septynių lietuvių pasirodymas rugsėjo 4-14 dienomis Liverpulyje (Anglija) vykstančiame pirmajame istorijoje „World Boxing“ pasaulio bokso čempionate.

Luke Santangelo nuotr. | Organizatorių nuotr.

Baigėsi septynių lietuvių pasirodymas rugsėjo 4-14 dienomis Liverpulyje (Anglija) vykstančiame pirmajame istorijoje „World Boxing" pasaulio bokso čempionate.

0

Vienintelę pergalę Lietuvos komandai pelnė Aleksandras Trofimčiukas (svorio kategorija iki 70 kg), kuris preliminarioje kovoje rezultatu 5:0 (29:28, 29:28, 29:27, 29:28, 30:27) įveikė Naujosios Zelandijos boksininką Wesley Jay Cameroną.

Visgi vėliau šešioliktfinalio barjero A. Trofimčiukui peržengti nepavyko – lietuvis rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) neprilygo Mongolijos atstovui Byambai-Erdenei Otgonbaatarui ir baigė pasirodymą planetos pirmenybėse.

Kitiems lietuviams pasaulio čempionate pergalių iškovoti nepavyko. Nesėkmę šešioliktfinalio etape patyrė daugkartinė Senojo žemyno pirmenybių prizininkė Ana Starovoitova (iki 60 kg), kuri rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 28:29) nusileido italei Rebeccai Nicoli.

Dar viena Lietuvos boksininkė Iveta Lešinskytė (iki 80 kg) po atkaklios aštuntfinalio kovos rezultatu 2:3 (28:29, 29:28, 27:30, 29:28, 27:30) neatsilaikė prieš Kazachstano sportininkę Gulsayą Yerzhaną.

Edgaras Skurdelis (iki 60 kg) preliminarioje kovoje rezultatu 1:4 (30:27, 28:29, 28:29, 28:29, 28:29) nusileido Sakartvelo boksininkui Artyushui Gomtsyanui, praeityje tapusiam Europos čempionu, o Darius Voišnarovičius (iki 85 kg) šešioliktfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) neatsilaikė prieš škotą Robertą Williamą McNultį.

Jonas Jazevičius (iki 90 kg) itin atkaklioje šešioliktfinalio kovoje rezultatu 2:3 (29:28, 28:29, 27:30, 29:28, 28:29) neprilygo Vokietijos sportininkui Cheoui Yassei Cissei ir aštuntfinalio nepasiekė.

Panašus scenarijus ištiko ir Algirdą Baniulį (virš 90 kg) – šešioliktfinalyje kovojęs lietuvis rezultatu 1:4 (28:28*, 28:28*, 29:28, 28:28*, 28:28*) nusileido amerikiečiui Kelvinui Wattsui.

Nacionalinei šalies komandai pasaulio čempionate vadovavo treneriai Vidas Bružas ir Bronislavas Šimokaitis. Prieš šį pasaulio čempionatą Lietuvos rinktinė dalyvavo rugpjūčio 11 – rugsėjo 2 d. Šefilde (Anglija) vykusioje mokomojoje treniruočių stovykloje, kur ir rengėsi startui istorinėse planetos pirmenybėse.

Iš viso „World Boxing“ pasaulio čempionate dalyvauja 554 boksininkai iš 68 valstybių – 329 vyrai ir 225 moterys.

