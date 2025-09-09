Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos šokėjai sėkmingai pasirodė varžybose Tailande

2025-09-09 13:46
2025-09-09 13:46

Savaitgalį Tailando sostinėje Bankoke vykusiose varžybose Lietuvos šokėjai pasirodė puikiai WDSF World Open Lotynų Amerikos šokių grupėje.

Savaitgalį Tailando sostinėje Bankoke vykusiose varžybose Lietuvos šokėjai pasirodė puikiai WDSF World Open Lotynų Amerikos šokių grupėje.

0

Einoras Degutis ir Ugnė Bliujūtė (Kauno „Sūkurys“ ir Gargždų „Rolina“) pateko į finalą ir užėmė 4-ąją vietą. Einoras ir Ugnė surinko 174.200 balo.

Finale aukso medalius pelnė Danijos šokėjai Malthe Brinchas Rohde ir Sandra Sorensen, surinkę 191.100 balo. Antroji vieta atiteko Estijos porai Konstantinui Gorodilovui ir Polinai Figurenko (186.750 balo), trečiąją vietą iškovojo vokiečiai Arturas Balandinas ir Anna Salita, surinkę 180.400 balo.

Varžybose dalyvavo 44 poros iš įvairių pasaulio šalių.

