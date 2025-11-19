Naujausia žinia iš vaiko teisių gynėjų: nepavyksta susisiekti su paimto naujagimio mama

„Vaiko perkėlimas iš šeimos visuomet yra labai jautri ir emociškai sudėtinga situacija.
Atvejai, kai perkeliamas kūdikis, yra itin reti.
Tačiau mūsų gyvenimuose nutinka ir gali nutikti pačių įvairiausių ir sudėtingiausių situacijų, tai gali būti liga, šeimos krizė, finansiniai, emociniai, socialiniai iššūkiai ar kita situacija kurios gali ir nepavykti įveikti vieniems. Niekas nesam apsaugotas nuo sudėtingų situacijų.
Praėjusią savaitę vaiko teisių gynėjams Klaipėdoje teko kūdikį perkelti į saugią aplinką. Ši informacija pasirodė ir viešojoje erdvėje. Situacija iš ties labai jautri ir net neabejoju, kad palietė daugelį iš mūsų.
Tačiau noriu patikinti:
• Priimtas sprendimas perkelti kūdikį į saugią aplinką nėra ir nebuvo lengvas. Tačiau iš informacijos, kuri buvo žinoma ir situacijos, kuri vyko, sprendimas buvo įvertintas ir pasvertas.
• Šiuo metu kūdikis yra saugioje aplinkoje pas laikinuosius globėjus. Noriu pabrėžti, kad kūdikio tėvai šiuo metu turi teisę gauti visą informaciją apie kūdikį, susitikti ir bendrauti su savo vaiku, kol jis yra saugioje aplinkoje. Vaiko teisių gynėjai yra pasiruošę suteikti visą informaciją, jeigu tik tėvai to norės.
• Šiuo metu ieškome būdų kaip susisiekti, susitikti ir pasikalbėti su šeima, kad galėtume kartu rasti geriausius šeimai sprendimus. Kol kas to padaryti nepavyko.
• Noriu patikinti, kad tikslas yra rasti sprendimus, kad kūdikis galėtų saugiai augti ir gyventi su savo tėvais. Sudėtingose situacijose gali būti šeimoms suteikiama visa reikiama pagalba kartu sutarus, svarbu tiesiog reikia ją priimti.
Tad labai nuoširdžiai tikiuosi, kad dar šiandien tėveliai atvyks į Klaipėdos vaiko teisių apsaugos skyrių ir galėsime kartu susėsti ir rasti sprendimus, kurie padėtų Jūsų šeimai ir leistų kūdikiui kuo greičiau grįžti į namus“, – rašė I. Skuodienė.
Išplito vaizdo įrašas
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas iš vienos Klaipėdos ligoninės, kur esą su policijos pareigūnų pagalba vaiko teisių apsaugos atstovai paima neseniai gimusį naujagimį.
Kaip teigia, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė, kad ši situacija yra išskirtinė ir pabrėžė, kad vaiko perkėlimas iš šeimos galimas tik tais atvejais, kai iškyla reali grėsmė vaiko sveikatai, saugumui ar net gyvybei.
Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kur Klaipėdos ligoninėje vaiko teisių atstovai iš mamos paima neseniai gimusį naujagimį.
Situacija išskirtinė
Kaip naujienų portalui tv3.lt komentavo Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė, paimtas kūdikis yra itin jauno amžiaus. „Situacija išties yra jautri ir išskirtinė. Kūdikis, kuriam reikia užtikrinti saugumą yra itin jauno amžiaus, tad labai svarbu, kad juo būtų tinkamai pasirūpinta, atliepti jo fiziniai ir emociniai poreikiai.
Vaiko teisių gynėjų tikslas, kad ne tik, kad visais vaiko poreikiais būtų tinkamai pasirūpinta, bet ir kad jis galėtų augti su savo tėvais.
Sprendimas dėl vaiko perkėlimo iš šeimos į saugią aplinką gali būti priimamas tik tais atvejais, kai visiškai nėra kitų galimybių jį apsaugoti arba tėvai nesutinka su kitais siūlomais sprendimais“, – nurodė G. Noliūtė.
