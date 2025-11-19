 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujausia žinia iš vaiko teisių gynėjų: nepavyksta susisiekti su paimto naujagimio mama

2025-11-19 16:27
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-19 16:27
2025-11-19 16:27

Savo „Facebook“ paskyroje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė sakė, kad Klaipėdoje praėjusią savaitę vaiko teisių gynėjams teko priimti sunkų sprendimą. Klaipėdos ligoninėje iš mamos vaiko teisių atstovai paėmė 5 dienų naujagimį. Anot I. Skuodienės, dėl sudėtingos šeimos situacijos kūdikį perkelti teko į saugią aplinką. Tokie atvejai yra reti, tačiau yra pabrėžiama, kad nei viena šeima nėra apsaugota nuo gyvenimo krizių.

16

„Vaiko perkėlimas iš šeimos visuomet yra labai jautri ir emociškai sudėtinga situacija.

Atvejai, kai perkeliamas kūdikis, yra itin reti.

Tačiau mūsų gyvenimuose nutinka ir gali nutikti pačių įvairiausių ir sudėtingiausių situacijų, tai gali būti liga, šeimos krizė, finansiniai, emociniai, socialiniai iššūkiai ar kita situacija kurios gali ir nepavykti įveikti vieniems. Niekas nesam apsaugotas nuo sudėtingų situacijų.

Praėjusią savaitę vaiko teisių gynėjams Klaipėdoje teko kūdikį perkelti į saugią aplinką. Ši informacija pasirodė ir viešojoje erdvėje. Situacija iš ties labai jautri ir net neabejoju, kad palietė daugelį iš mūsų.

Tačiau noriu patikinti:

• Priimtas sprendimas perkelti kūdikį į saugią aplinką nėra ir nebuvo lengvas. Tačiau iš informacijos, kuri buvo žinoma ir situacijos, kuri vyko, sprendimas buvo įvertintas ir pasvertas.

• Šiuo metu kūdikis yra saugioje aplinkoje pas laikinuosius globėjus. Noriu pabrėžti, kad kūdikio tėvai šiuo metu turi teisę gauti visą informaciją apie kūdikį, susitikti ir bendrauti su savo vaiku, kol jis yra saugioje aplinkoje. Vaiko teisių gynėjai yra pasiruošę suteikti visą informaciją, jeigu tik tėvai to norės.

• Šiuo metu ieškome būdų kaip susisiekti, susitikti ir pasikalbėti su šeima, kad galėtume kartu rasti geriausius šeimai sprendimus. Kol kas to padaryti nepavyko.

• Noriu patikinti, kad tikslas yra rasti sprendimus, kad kūdikis galėtų saugiai augti ir gyventi su savo tėvais. Sudėtingose situacijose gali būti šeimoms suteikiama visa reikiama pagalba kartu sutarus, svarbu tiesiog reikia ją priimti.

Tad labai nuoširdžiai tikiuosi, kad dar šiandien tėveliai atvyks į Klaipėdos vaiko teisių apsaugos skyrių ir galėsime kartu susėsti ir rasti sprendimus, kurie padėtų Jūsų šeimai ir leistų kūdikiui kuo greičiau grįžti į namus“, – rašė I. Skuodienė. 

Išplito vaizdo įrašas

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas iš vienos Klaipėdos ligoninės, kur esą su policijos pareigūnų pagalba vaiko teisių apsaugos atstovai paima neseniai gimusį naujagimį. 

Kaip teigia, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė, kad ši situacija yra išskirtinė ir pabrėžė, kad vaiko perkėlimas iš šeimos galimas tik tais atvejais, kai iškyla reali grėsmė vaiko sveikatai, saugumui ar net gyvybei.

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kur Klaipėdos ligoninėje vaiko teisių atstovai iš mamos paima neseniai gimusį naujagimį. 

Situacija išskirtinė

Kaip naujienų portalui tv3.lt komentavo Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė, paimtas kūdikis yra itin jauno amžiaus. „Situacija išties yra jautri ir išskirtinė. Kūdikis, kuriam reikia užtikrinti saugumą yra itin jauno amžiaus, tad labai svarbu, kad juo būtų tinkamai pasirūpinta, atliepti jo fiziniai ir emociniai poreikiai. 

Vaiko teisių gynėjų tikslas, kad ne tik, kad visais vaiko poreikiais būtų tinkamai pasirūpinta, bet ir kad jis galėtų augti su savo tėvais.

Sprendimas dėl vaiko perkėlimo iš šeimos į saugią aplinką gali būti priimamas tik tais atvejais, kai visiškai nėra kitų galimybių jį apsaugoti arba tėvai nesutinka su kitais siūlomais sprendimais“, – nurodė G. Noliūtė.

na taip
na taip
2025-11-19 16:33
neadekvatus paaiskinimas to, kas ivyko. kazkas is viesuju rysiu kolegu oparase daug tusciu, bet raminanciu eiluciu. kas ten is tikruju ivyko , ir dabar neaisku, tik aisku, kad paeme kudiki is ligonines. ir dar aisku, kad vaiku teisiu tarnybos vadove nekompetetinga zmoniskai paaiskinti situacija, o gal ir dirbti. tik primenu, kad pradzia ir galimybes tokiems neaiskiems dalykams dave karingoji Sakaliene ir dvasingasis Kukuraitis. ar epitetus ideti i kabutes, spreskite patys:)
Atsakyti
visa ta situacija
visa ta situacija
2025-11-19 16:33
jau primena gerai surežisuotą cirkelį...
Atsakyti
ooo
ooo
2025-11-19 16:41
Tai taip ir nesugeba trumpai atsakyti,dėl kokios priežaties konkrečiai priėmė tokį sprendimą o ne vardina visu galimus .Nes jei dėl finansinių tai jau tikrai skandalas,nes užuožuot padėjus ,nutaria atimti.Jei dėl to kad iškoliojo neščia gydytojus tai kažin ar čia priežastis,nes negi ir iš ponių sugebėtų paimti.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
