TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Garsios britų grupės nario ir lietuvės Rūtos šeimoje – džiugi žinia

2025-11-12 13:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 13:02

Menininkė, verslininkė ir parfumerijos prekės ženklo įkūrėja Rūta Degutytė-Humphreys pasidalijo džiugia naujiena – ji ir jos vyras, garsios britų grupės „Orchestral Manoeuvres in the Dark“ („OMD“) narys Paulas Humphreys, susilaukė vaikelio.

Kūdikis (nuotr. 123rf.com)

0

Šia džiugia žinia ji sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. 

Žinia pasidalijo socialiniuose tinkluose

Savo socialinio tinklo paskyroje ji paviešino nuotrauką, kurioje užfiksuotos naujagimio kojytės, ir parašė:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sveikas atvykęs, Lucas Julian Humphreys.

Gimė: 2025 m. spalio 22 d.19:45 val.

Ūgis: 54 cm

Svoris: 4700 g

Tėvai ir vyresnioji sesutė Lily – neapsakomai laimingi.“

Šilti sveikinimai

Po įrašu netruko pasirodyti daugybė sveikinimų ir šiltų žodžių iš sekėjų: 

„Nuostabi naujiena, sveikinimai jums visiems!“,

„Wow, kokia puiki žinia!“,

„Sveikiname tėvus! Linkime visko, kas geriausia!“ – rašė komentatoriai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

