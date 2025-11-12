Garsios britų grupės nario ir lietuvės Rūtos šeimoje – džiugi žinia

Šia džiugia žinia ji sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Žinia pasidalijo socialiniuose tinkluose
Savo socialinio tinklo paskyroje ji paviešino nuotrauką, kurioje užfiksuotos naujagimio kojytės, ir parašė:
„Sveikas atvykęs, Lucas Julian Humphreys.
Gimė: 2025 m. spalio 22 d.19:45 val.
Ūgis: 54 cm
Svoris: 4700 g
Tėvai ir vyresnioji sesutė Lily – neapsakomai laimingi.“
Šilti sveikinimai
Po įrašu netruko pasirodyti daugybė sveikinimų ir šiltų žodžių iš sekėjų:
„Nuostabi naujiena, sveikinimai jums visiems!“,
„Wow, kokia puiki žinia!“,
„Sveikiname tėvus! Linkime visko, kas geriausia!“ – rašė komentatoriai.
