  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Kazimierio Likšos šeima sulaukė pagausėjimo: atskleidė dukros vardą

2025-11-03 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 09:55

Sekmadienio vakarą atlikėjui Kazimierai Likšai ir žmonai Vismantei gimė dukra.

Kazimieras Likša (Nuotr. Domas Rimeika, asmeninis archyvas)

Sekmadienio vakarą atlikėjui Kazimierai Likšai ir žmonai Vismantei gimė dukra.

0

Džiugia žinia atlikėjas pasidalijo socialiniuose tinkluose.

Pranešė naujieną

Jis paviešino šiltą akimirką: įamžino kūdikio ranką. Prie nuotraukos jis rašė:

„Šiandien su Vismante antrą kartą tapome tėvais. Į šį pasaulį atvyko Patricija Likšaitė. Mylim ir mylėsim amžinai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po įrašu pasipylė gausybė sveikinimų: „Sveika atvykus, Patricija!“, „Aukit sveiki!“, „Sveikinimai visai šeimynai“.

Primename, kad K. Likša su žmona Vismante susituokė 2017 metais, 2021 metais šeimai gimė sūnus.

 

