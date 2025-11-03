Kazimierio Likšos šeima sulaukė pagausėjimo: atskleidė dukros vardą

Džiugia žinia atlikėjas pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Jis paviešino šiltą akimirką: įamžino kūdikio ranką. Prie nuotraukos jis rašė:
„Šiandien su Vismante antrą kartą tapome tėvais. Į šį pasaulį atvyko Patricija Likšaitė. Mylim ir mylėsim amžinai“.
Po įrašu pasipylė gausybė sveikinimų: „Sveika atvykus, Patricija!“, „Aukit sveiki!“, „Sveikinimai visai šeimynai“.
Primename, kad K. Likša su žmona Vismante susituokė 2017 metais, 2021 metais šeimai gimė sūnus.
