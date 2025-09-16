Moteris nežino, ką daryti: sesuo pirmagimei nori suteikti grybo vardą

„Reddit“ forume viena moteris pasidalijo nerimu – jos sesuo nusprendė pirmagimei suteikti vardą, kurį įkvėpė ne kas kitas, o jos mėgstamas grybas.
Pirmagimei išrinko grybo vardą
Moteriai, kurios sesuo nusprendė suteikti naujagimei vardą įkvėptą maisto produkto, internete kiti tėvai įspėjo, kad vaikas dėl tokio vardo ateityje „tikrai kentės patyčias.“
Moteris paaiškino, kad jos sesuo, kurios nėštumas jau eina į pabaigą, pagaliau atskleidė, kokį vardą sugalvojo dukrai. Pasak įrašo autorės, jos sesuo tai laikė paslaptyje visą nėštumą.
Ji pasakojo, kad kai pirmą kartą išgirdo šį vardą, ji pamanė, kad sesuo paprasčiausiai juokauja, tačiau tai nebuvo pokštas, rašo mirror.co.uk.
Netikėtas vardas mažylei
Būsima teta rašė: „Vardas, kurį ji išrinko, yra Portabella. Kaip grybas. Iš pradžių maniau, kad ji juokauja, bet paskui ji pradėjo pasakoti, kaip mes galėtume trumpai vadinti ją Bela. Aišku, Bela nėra blogas vardas, bet manau, kad savo vaiką pavadinti grybo vardu yra keista.
Sesuo labai susierzino ir sakė, kad aš esu keistai pamišusi dėl keptos vištienos (tai tiesa), tai kodėl gi ji negali lygiai taip pat dievinti portabelo grybų? Aš jai pasakiau, kad ji gali dievinti bet kokį maistą, bet aš tikrai nepagalvočiau savo pirmagimės pavadinti grybo vardu.“
„Reddit“ vartotojai netruko sureaguoti į šią istoriją – dalis komentavusiųjų teigė, kad užaugusi mergaitė bus tikras „patyčių objektas“.
Vienas žmogus juokavo: „Ji tikrai patirs patyčias. O aš, pavyzdžiui, myliu lazaniją, todėl dabar žinau, koks mano kitas žingsnis.“
