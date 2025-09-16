Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Moteris nežino, ką daryti: sesuo pirmagimei nori suteikti grybo vardą

2025-09-16 14:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 14:20

Naujagimio, ypač pirmagimio, vardo rinkimas daugeliui tampa tikru galvosūkiu – juk norisi, kad mažylio vardas turėtų prasmingą reikšmę ar bent jau gražiai skambėtų. Tačiau kartais šis itin atsakingas sprendimas baigiasi ginčais tarp šeimos narių ar netgi patyčiomis vaikelio ateityje.

Naujagimis (nuotr. 123rf.com)

Naujagimio, ypač pirmagimio, vardo rinkimas daugeliui tampa tikru galvosūkiu – juk norisi, kad mažylio vardas turėtų prasmingą reikšmę ar bent jau gražiai skambėtų. Tačiau kartais šis itin atsakingas sprendimas baigiasi ginčais tarp šeimos narių ar netgi patyčiomis vaikelio ateityje.

„Reddit“ forume viena moteris pasidalijo nerimu – jos sesuo nusprendė pirmagimei suteikti vardą, kurį įkvėpė ne kas kitas, o jos mėgstamas grybas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmagimei išrinko grybo vardą

Moteriai, kurios sesuo nusprendė suteikti naujagimei vardą įkvėptą maisto produkto, internete kiti tėvai įspėjo, kad vaikas dėl tokio vardo ateityje „tikrai kentės patyčias.“  

Moteris paaiškino, kad jos sesuo, kurios nėštumas jau eina į pabaigą, pagaliau atskleidė, kokį vardą sugalvojo dukrai. Pasak įrašo autorės, jos sesuo tai laikė paslaptyje visą nėštumą. 

Ji pasakojo, kad kai pirmą kartą išgirdo šį vardą, ji pamanė, kad sesuo paprasčiausiai juokauja, tačiau tai nebuvo pokštas, rašo mirror.co.uk.

Netikėtas vardas mažylei

Būsima teta rašė: „Vardas, kurį ji išrinko, yra Portabella. Kaip grybas. Iš pradžių maniau, kad ji juokauja, bet paskui ji pradėjo pasakoti, kaip mes galėtume trumpai vadinti ją Bela. Aišku, Bela nėra blogas vardas, bet manau, kad savo vaiką pavadinti grybo vardu yra keista.

Sesuo labai susierzino ir sakė, kad aš esu keistai pamišusi dėl keptos vištienos (tai tiesa), tai kodėl gi ji negali lygiai taip pat dievinti portabelo grybų? Aš jai pasakiau, kad ji gali dievinti bet kokį maistą, bet aš tikrai nepagalvočiau savo pirmagimės pavadinti grybo vardu.“

Kūdikis (nuotr. Shutterstock.com)

„Reddit“ vartotojai netruko sureaguoti į šią istoriją – dalis komentavusiųjų teigė, kad užaugusi mergaitė bus tikras „patyčių objektas“. 

Vienas žmogus juokavo: „Ji tikrai patirs patyčias. O aš, pavyzdžiui, myliu lazaniją, todėl dabar žinau, koks mano kitas žingsnis.“

