TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Naujausia žinia apie Kaune paliktą vos paros laiko mergytę: atskleidė jos būklę

2025-09-15 11:43
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-15 11:43

Praėjusį penktadienį Kaune, Prano Mažylio gimdymo namuose esančiame Gyvybės langelyje, buvo palikta mergytė. Medikų teigimu, kūdikis – vos paros, sveikas ir išnešiotas.

5

Apie 4.30 val. ryto specialus signalas perspėjo budinčius darbuotojus – langelyje paliktas naujagimis.

Atskleidė dabartinę naujagimės būklę

„Buvo rastas moteriškos lyties naujagimis, jaunas, greičiausiai iki paros, sveikas išnešiotas. Virkštelė sutvarkyta standartiniu spaustuku, o ar tai namie atlikta, ar ligoninėje – sunku pasakyti“, – dar tą pačią dieną TV3 žinioms komentavo gimdymo namų vadovas Tomas Biržietis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujagimė buvo aprengta, tačiau kartu nepalikta nei daiktų, nei raštelio.

„Kažkokių tikrai didelių sunkumų patyrė mama, kad tokį sprendimą priėmė. Vaikelis buvo paliktas be jokių daiktų, jokių raštelių – dabar jis saugus medikų rankose“, – tuomet sakė Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Andželika Vežbavičiūtė.

Naujienų portalui tv3.lt LSMU Kauno ligoninės vyriausioji komunikacijos specialistė Giedrė Pūrienė atskleidė daugiau detalių apie dabartinę mažylės būklę.

Pasak jos, mergaitė yra sveika, išnešiota ir šiuo metu prižiūrima medikų.

„Paros laiko naujagimė buvo, kuomet ją rado“, – teigia ji.

Šiuo metu mažylei ieškoma globėjų, galinčių pasirūpinti tokio amžiaus kūdikiu.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

