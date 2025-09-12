Gyvybės langelyje palikta mergytė be jokių daiktų ar raštelio: „Gal žmogui žiauriai sunku yra“

Specialus signalas apie 4:30 ryto, perskrodęs Kauno ligoninės Prano Mažylio gimdymo namus, darbuotojams siunčia žinią – Gyvybės langelyje paliktas kūdikis.
„Buvo rastas moteriškos lyties naujagimis, jaunas, greičiausiai iki paros, sveikas išnešiotas. Virkštelė sutvarkyta standartiniu spaustuku, o ar tai namie atlikta ar ligoninėje – sunku pasakyti“, – komentavo gimdymo namų vadovas Tomas Biržietis.
Naujagimė aprengta, tačiau jokių kitų daiktų ar laiškelio mama nepaliko.
„Kažkokių tikrai didelių sunkumų patyrė, kad tokį sprendimą priėmė, vaikelis buvo paliktas be jokių daiktų, jokių raštelių – dabar saugus medikų rankose“, – aiškino Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Andželika Vežbavičiūtė.
Kalbinti gyventojai tokį mamos poelgį vertina dvejopai.
„Pagalbos trūksta tėvams, kaip mama, tai ne kaip vertinu – liūdna.“
„Blogai, negalima vaikų palikti – pats turiu dvi dukras.“
„Geriau negu patvory.“
„Kad paliko tai negerai, bet tas langelis tai super. Gal žmogui žiauriai sunku yra, nieks to nežino, aš manau, kad labai geras dalykas Gyvybės langelis.“
Vieno Gyvybės langelio nebeliks
Visi it vienas sutaria, kad Gyvybės langeliai reikalingi, nes taip mažyliai paliekami saugiai ir išlieka gyvi. Čia paliktų kūdikių gimdytojai išvengia baudžiamosios atsakomybės, pareigūnai jų neieško. Jei tėvai atsikvošėja – atžalą gali susigrąžinti tik įrodę tėvystę.
„Žiūrim kokios reikia pagalbos, ir be teisminio kelio, be DNR nepavyks grįžti į šeimą“, – sakė A. Vežbavičiūtė.
Vis dėl to šio Gyvybės langelio, kuriame visą jo gyvavimo istoriją palikti 24 vaikai, iš jų ir vyriausia 2 metukų mergytė ir šio ryto rastinukė, jau greitai nebeliks. Tai Kauno ligoninės reorganizacijos pasekmė – nuo spalio 1-osios Mažylio gimdymo namai uždaromi.
„Ši įstaiga bus uždaroma ir Gyvybės langelio čia neliks, tačiau lieka vienas Gyvybės langelis Krikščioniškuose gimdymo namuose ir visuomenei stengsimės tą pateikti, kad yra“, – aiškino T. Biržietis.
Nuo 2009 Lietuvoje veikiančiuose gyvybės langeliuose palikti 96 vaikai, 16 mažylių tėvai susigrąžino.
