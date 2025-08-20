Gydytojai papasakojo, kas vyko radus naujagimę prie durų: „Emocijos neeilinės, su drebuliu, su visom žmogiškom ašarom“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Greitosios medicinos tarnybos darbuotoja meiliai žvelgia į ant rankų laikomą naujagimę. Šią mažylę prieš pat vidurnaktį Kaišiadorių ligoninės medikai aptiko paliktą prie priėmimo – skubios pagalbos skyriaus durų.
„Kūdikėlis, Dievo dovana, buvo rastas prie durų. Nakčiai mes užsirakinam. Šiuo atveju buvo skambinta du kartus“, – pasakoja Kaišiadorių ligoninės direktorius Linas Vitkus.
Išgirdę skambutį, ligoninėje budėję gydytojai puolė laukan ir atidarę duris nustėro ant laiptų išvydę į šiltą apklotą suvyniotą, miegantį kūdikėlį.
„Jis buvo apgaubtas šilta vilnone skara ir moterišku medvilniniu džemperiu“, – sako L. Vitkus.
Per apžiūrą paaiškėjo, kad mergytė pilnai išnešiota ir sveika, gimusi vos prieš kelias valandas, sverianti 3 kilogramus 100 gramų. Prieš palikdama mažylę, mama ją dar ir pamaitino. Mergaitė gimusi ne ligoninėje, tačiau gydytojai spėja, kad tikrai ir ne lauke, o kažkokioje patalpoje. Kūdikis gan švariai nušluostytas, bet virkštelė neužspausta.
„Slaugytojų spėjimu, tai 3–4 valandos po gimdymo, virkštelės likę apie 20 cm“, – komentuoja Kaišiadorių ligoninės Priėmimo skyriaus vedėja Daiva Leskova.
Jokių asmeninių daiktų prie vaiko nebuvo, tačiau visus nustebino šalia padėtos visžalio augalo – eglės šakelės.
„Labai įdomi detalė buvo padėtos kelios eglės šakelės, lietuvių tradicijoj lyg yra, yra buvę, kad kai linkim sėkmės, padedama eglišakių“, – sako L. Vitkus.
Gydytojų ir gyventojų reakcijos
Šalia priėmimo skyriaus augančiame krūme matyti likusi šakos laužimo žymė. Nežinia, ar taip išties senovės papročiu linkėta mažylei sėkmės, ar mama paliko paskutinį nebylų prašymą mergytę pavadinti Egle. Nors mergytei vardas oficialiai dar nesuteiktas, medikai ją tarpusavyje jau vadina Eglute.
„Personalo emocijos neeilinės, su drebuliu, su visom žmogiškom ašarom – pirmą kartą toks atvejis Kaišiadorių rajone“, – teigia D. Leskova.
O štai vietiniai gyventojai, išgirdę apie paliktą naujagimį – tokį poelgį vertina dvejopai:
„Būna žmogus tokioj nevilty, ar sugyventinis, ar meilužis pasakė aik.“
„Tai neišmetė, gal stresas, gal atsipeikės ir pasiims.“
„ Žiauru, žiauru... Baust tokius reikia. Dar gerai, kad susiprotėjo prie ligoninės palikt. Taigi ne šuniukas, šuniuką, ir tą gerbia mažiuką, o čia kūdikį palikt.“
Ieškos kūdikio tėvų
Kadangi Kaišiadorių ligoninėje jau daugiau kaip dešimtmetį nėra gimdymo skyriaus, o prieš kelis metus nebeliko ir vaikų skyriaus – naujagimė perduota Kauno klinikų medikų globai. Jie mažylę stebės kelias dienas.
Policija dėl vaiko palikimo pradėjo aplinkybių patikslinimą ir drauge su vaiko teisių gynėjais tikisi surasti naujagimės tėvus.
„Bandome ieškoti kūdikio tėvų, kadangi jų tapatybės šiai dienai nežinoma. Atlikę vaiko situacijos vertinimą, inicijuosime vaiko laikinos globos procedūrą, o jei atsirastų kūdikio tėvai, turėtumėm atlikti DNR testą, nustatyti tėvystę ir vertinti tėvų galimybes auginti vaiką, auginti savarankiškai šeimoje“, – komentuoja Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas Deividas Aidukas.
Nors ši mažylė palikta prie ligoninės, deja, atvejis neprilyginamas palikimui Gyvybės langelyje. Beje, tokio Kaišiadoryse nėra ir niekad nebuvo, tad dabar jau svarstoma įrengti. Tėvams gresia ir baudžiamoji atsakomybė.
Gyvybės langeliai Lietuvoje veikia 16 metų. Juose palikti 95 vaikai, 16 tėvai susigrąžino.
