Karą tarp seserų įplieskė dukters vardas: nepasidalino, kuri pavadins pirma

Moteris, kurios sesuo pavogė jos ilgai planuotą vaiko vardą, sako, kad yra įsiutusi – dabar seserų vaikai turi tokius pačius vardus, antrus vardus ir pavardes.
Ji paaiškino, kad jau prieš daugelį metų sugalvojo savo būsimai dukrai pirmą ir antrą vardus – abu jie jai turėjo ypatingą reikšmę. Pirmasis vardas buvo sugalvotas paauglystėje mirusios vaikystės draugės garbei, o antrasis vardas buvo į užuomina į ypatingą įvykį jos gyvenime.
Prieš pastodama ji pasidalino savo sugalvotais vardais su seserimi, kuri tik pasakė, kad vardai labai gražiai skamba. Daugiau apie tai nebuvo kalbėta. Tačiau kai sesuo po penkių mėnesių pagimdė, paaiškėjo, kad savo naujagimei dukrai ji davė abu jos sugalvotus vardus.
Moteris sako, kad buvo „truputį nusivylusi“ dėl vardų vagystės, bet nesiruošė leisti tam sutrukdyti jai duoti dukrai seniai išrinktus vardus. Kai neseniai ji pati pagimdė dukrytę, moteris laikėsi savo plano ir jai davė planuotus vardus. Kadangi tiek ji, tiek jos sesuo pasiliko mergautines pavardes, dabar abi pusseserės nešioja tą patį vardą, antrą vardą ir pavardę, rašoma mirror.co.uk.
„Dabar mano sesuo pyksta, kad aš pasirinkau šitą vardą.“ – sako ji. – „Ji man pasakė, kad mano sprendimas labai keistas. Aš jai pasakiau, kad vien todėl, kad ji nusprendė pasiimti šitą vardą po to, kai jai jį atskleidžiau, aš savo sugalvoto vardo nekeisiu, nes labai seniai jo norėjau ir jis man turi ypatingą reikšmę. Ji sako, kad ji pirma susilaukė vaiko, todėl turi pirmumo teisę. Aš jai pasakiau, kad turės su tuo susitaikyti, nes vardai priklauso visiems ir visi gali juos naudoti.“
Moteris klausė, ar blogai pasielgė nekeisdama vardo po sesės poelgio. Daugelio komentatorių nuomone kaltinti reikia tik jos sesę.
Vienas žmogus „Reddit“ rašė: „Ji pasielgė kaip tikra šunsnukė. Tiesą sakant, ji dukart šunsnukė, nes pirma pasisavino tavo sugalvotą vardą, o tada dar tau priekaištauja sakydama, kad pirma pagimdė vaiką, todėl turi pirmumo teisę.“
Kiti tam irgi pritarė: „Tu vardą pasirinkai pirma ir ji tai žinojo. Jei ji nenorėjo keistos situacijos ir žinojo, kad tu savo vaikui duosi šitą vardą, jai nereikėjo jo pasisavinti.“
Dar vienas komentatorius pridėjo: „Kaip galima turėti „pirmumo teisę“ į vardą, kurį pavogei iš kito žmogaus?“
