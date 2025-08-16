Archyviniuose kadruose – žinomas šalies vyras: ar atpažįstate?

Praeities kadrai – vienas smagiausių dalykų, kurie akimirksniu nukelia į prisiminimus. Dažnai mėgstama lyginti, kaip vaikai atrodo vaikystėje ir kaip keičiasi bėgant metams. Dar niekur nematytais kadrais anksčiau pasidalijo ir žinomas šalies atikėjas.
Prieš kelis mėnesius dainininkas savo gerbėjams pristatė romantinį vaizdo klipą kūriniui „Tūkstančiai žingsnių“, kuris jau spėjo pelnyti klausytojų simpatijas. Tai dar viena daina iš šiemet išleisto ketvirtojo Justino albumo „po manęs tik gyvenimas“, kuriame giliai apmąstomos temos apie gyvenimo prasmę, meilę ir mirtį.
Naujasis albumas „po manęs tik gyvenimas“ išsiskiria savo temine gelme – jis pasakoja apie gyvenimą ir mirtį, ilgesį ir būtį, dangų, miškus ir kelionę į nežinomybę, į tai, kas dar laukia. Tai brandus ir filosofiškas darbas, kuriame asmeniškumas susipina su universaliomis patirtimis.
„Bėgant metams keitėsi mano požiūris, nes keičiausi ir aš. Visgi, manau, kad iš esmės likau toks, koks buvau, pakito tik mintys ir tekstai.
Jei pripažįstant visiškai atvirai, šis albumas turėjo būti liūdnas, akustinis ir melancholiškas, bet, matyt, gyvenimas turi savo planų, jog muzika, tikiu, klausytojams užkabins kur kas daugiau jausmų bei emocijų“, – apie išleistą naujausią albumą yra pasakojęs Justinas.