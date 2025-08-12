Naujoji „Antena 2025“ versija subtiliai jungia retro ir šiuolaikinės popmuzikos elementus. Pasak atlikėjo, sprendimas atgaivinti „Anteną“ kilo iš nostalgijos senajai lietuviškai muzikai ir noro sujungti kelias kartas.
Iš Kastyčio Kerbedžio – netikėta žinia
„Ši daina man visada buvo ypatinga. Norėjosi, kad ją išgirstų ne tik tie, kurie užaugo su ja, bet ir tie, kurie ją atras pirmą kartą. Nauja aranžuotė suteikė kūriniui šviežumo, bet paliko viską, dėl ko „Antena“ buvo mylima.
Tai bene linksmiausia daina mano repertuare, kuri bent jau man, labai pakelia nuotaiką“ – teigia Kastytis Kerbedis, - „Antena 2025“ tikrai papildys koncertinę programą ir skambės artėjančiame mano ture „Toks vienintelis“, kuris vyks visą gruodžio mėnesį didžiausiose Lietuvos arenose. Visiems smagaus klausymo ir iki pasimatymo!“.
Dainą galite išgirsti YouTube:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!