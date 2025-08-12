Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Kastyčio Kerbedžio – netikėta žinia

2025-08-12 09:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 09:55

Vienas ryškiausių Lietuvos muzikos scenos balsų – Kastytis Kerbedis – gerbėjams pristato netikėtą staigmeną: atgaivintą ir naujai įrašytą legendinę dainą „Antena“. Šis kūrinys, pirmą kartą atliktas dar tada, kai Kastytis buvo grupės „Vaivorykštė“ vokalistas, grįžta su moderniu skambesiu ir išlaikyta originalo dvasia.

Kastytis Kerbedis (nuotr. Gedimino Žilinsko)

Vienas ryškiausių Lietuvos muzikos scenos balsų – Kastytis Kerbedis – gerbėjams pristato netikėtą staigmeną: atgaivintą ir naujai įrašytą legendinę dainą „Antena“. Šis kūrinys, pirmą kartą atliktas dar tada, kai Kastytis buvo grupės „Vaivorykštė“ vokalistas, grįžta su moderniu skambesiu ir išlaikyta originalo dvasia.

3

Naujoji „Antena 2025“ versija subtiliai jungia retro ir šiuolaikinės popmuzikos elementus. Pasak atlikėjo, sprendimas atgaivinti „Anteną“ kilo iš nostalgijos senajai lietuviškai muzikai ir noro sujungti kelias kartas.



„Ši daina man visada buvo ypatinga. Norėjosi, kad ją išgirstų ne tik tie, kurie užaugo su ja, bet ir tie, kurie ją atras pirmą kartą. Nauja aranžuotė suteikė kūriniui šviežumo, bet paliko viską, dėl ko „Antena“ buvo mylima.

Tai bene linksmiausia daina mano repertuare, kuri bent jau man, labai pakelia nuotaiką“ – teigia Kastytis Kerbedis, - „Antena 2025“ tikrai papildys koncertinę programą ir skambės artėjančiame mano ture „Toks vienintelis“, kuris vyks visą gruodžio mėnesį didžiausiose Lietuvos arenose. Visiems smagaus klausymo ir iki pasimatymo!“.

Dainą galite išgirsti YouTube:

