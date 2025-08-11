Auksinio mygtuko nugalėtojas Darvinas apie tėčio netektį, muziką ir meilę scenai: „Žinau, kad tėtis manimi didžiuojasi“

Darvino kelias nebuvo lengvas – vos prieš metus, likus porai savaičių iki pasirodymo TV projekte „Lietuvos talentai“, vaikinas neteko tėčio, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Jaučia tėčio palaikymą
Ir nors mirusio tėčio niekas nesugrąžins, dabar paauglys tvirtai sako – šį skausmą su mamos pagalba pavertė stiprybe ir ant scenos lipa jusdamas didžiulį tėčio palaikymą iš aukštai.
„Mano tėtis mirė lapkričio 23 dieną, o gruodį jau stovėjau ant scenos projekto „Lietuvos talentai“ superfinale, tiesioginiame eteryje. Bilietą į jį gavau tada, kai teisėjai paspaudė vadinamąjį auksinį mygtuką, kuris reiškia, kad aš iškart, be jokių papildomų pusfinalių ir finalo, patekau tiesiai į superfinalą.
Niekada nepamiršiu, kaip salėje susirinkę žiūrovai ošė, plojo ir mane palaikė. Tai pati įsimintiniausia mano gyvenimo akimirka. Žinojau, kad tėtis, matydamas mane iš dangaus, didžiuojasi ir džiaugiasi manimi“, – sako Darvinas.
Mama palaiko kiekviename etape
Nors vaikinui vos 14, interviu metu jis bendrauja labai brandžiai, ramiai, išreikšdamas didelę pagarbą savo mamai, kuri kasdien padeda siekti sūnui svajonių ir veda muzikos keliu nuo mažų dienų.
„Liūdesys pamažu nublanko, jį pakeitė tikėjimas, kad tėtis mane mato iš dangaus ir palaiko. Aš noriu, kad jis didžiuotųsi manimi.
Taip pat man labai svarbu nenuvilti mamos. Ji skiria labai daug laiko mano konkursams, repeticijoms, koncertams. Aš kartais net nežinau, kur dainuosiu arba kur važiuosiu, o ji jau būna suplanavusi.
Mano svajonė dainuoti didžiojoje scenoje, pasiekti geriausių rezultatų. Noriu būti žinomu, turėti gerbėjų ir mėgautis muzika. Mama yra tas žmogus, kuris mane visada palaiko ir motyvuoja.
Labai vertinu, kad mane mama palaiko ne tik muzikiniame kelyje, bet įkvepia plėsti savo veiklas – aš įgarsinau pagrindinį veikėją filme „Mufasa“, taip pat išbandžiau jėgas garsindamas filmą „Elio“.
Kelerius metus iš eilės vedu muzikinį projektą „Muzikos talentų lyga“, taip pat vedžiau TV projektą „KK2 vaikai“.
Taip pat Darvinas – nuolatinis konkursų dalyvis bei prizininkas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Jau šį rudenį jis vyks į tarptautinius konkursus Graikijoje ir Latvijoje.
Buvo praradęs balsą
Muzika Darviną lydėjo nuo mažumės. „Kai buvau mažiukas, dainuodavau visur. Labai mėgdavau lietuviškus hitus, estradinę muziką. Nebuvo skirtumo, ką klausyti. Svarbiausia, kad šalia visur būtų muzika.
Mama pastebėjo mano aistrą muzikai ir nuvedė į vokalo studiją „Boružėlė“ Alytuje.
Vėliau mokiausi muzikos mokykloje, bet vienu metu praradau balsą – gydytojai buvo net uždraudę dainuoti. Tada dar nesupratau, kaip tai rimta, bet dabar suprantu, kiek man reiškia muzika.“
Koncertuoja visoje Lietuvoje
Šiuo metu dainavimas Darvinui – ir hobis, ir pajamų šaltinis. Ateitį jaunasis talentas trokšta sieti tik su muzika. Jaunuolis savo muziką dovanoja visiems, kurie jį kviečia į asmenines šventes ar renginius įvairiuose Lietuvos miestuose.
Darvinui itin patinka važiuoti į žmonių šventes ir muzikiniu kūriniu pasveikinti sukaktuvininkus.
Jis jau išmoko prisitaikyti prie kiekvieno renginio – nuo švenčių vedimo, koncertavimo miestų šventėse iki dainavimo privačiuose renginiuose. „Esu pakviestas per ateinančias šventas Kalėdas dainuoti senelių namuose – man tai didžiulis džiaugsmas.
Žinau, kaip ten gyvenantys žmonės laukia pramogos, koncerto. Žmonės iš manęs tikisi emocijos, tikrumo.
Kai dainuoju, suprantu, ką jie nori girdėti ir stengiuosi pasiekti jų širdis. Su mama labai norime dalintis muzikos galia, kad galėčiau dainuoti ir muzikos nešama gera emocija dalintis su kitais“, – sako jis.
Viską inicijuoja mama
Darvino mama Giedrė Tamulynė – tvirta jo atrama. „Aš labai didžiuojuosi savo sūnumi. Matau jo norą, ūpą, todėl dedu visas įmanomas pastangas, kad jis tikslingai eitų šiuo keliu. Norisi, kad jį išgirstų, pastebėtų.
Žinoma, kartais nuliūstu, kai kvietimų būna mažiau, tačiau mes neturime prodiuserio – viską darau tiek, kiek pati sugebu ir žinau. Didžiuojuosi sūnumi, nes jis su mainų programa, kaip vienas iš trijų gabiausių Alytaus jaunuolių, vyko į Vokietiją ir Prancūziją.
Vis dėlto, reikia pastebėti, kad bene visi konkursai, pasirodymai kainuoja. Pasiruošimas taip pat nėra finansuojamas, viskas yra tik iš mūsų pačių lėšų.
Realybė tokia, kad vaikas gali būti ir labai talentingas, tačiau jeigu tėvai nefinansuos, deja, bet jis nepasieks tiek, kiek galėtų.“
Finansiškai padeda mamai
Giedrė apie savo sūnų galėtų kalbėti valandų valandas – jis charizmatiškas, tvirtas, darbštus ir atsakingas. Dar daugiau – dėmesį skiria ne tik muzikai, šeimai, močiutei, bet ir taupo pinigus, kuriuos uždirba arba investuoja į techniką, kuri reikalinga muzikos atlikimui.
„Mane visada maloniai nustebina, kai Darvinas man duoda pinigų kurui, nori pasidalinti kelionių išlaidas.
Pasakysiu atvirai – mes vienas kitą labai palaikome, stipriname, kai būna sunku“, – besigraudindama kalba mama.
Netektis davė didelę pamoką
Nepaisant visų iššūkių, Darvinas – optimistas, siekiantis svajonių ir turintis didžiulių muzikinių ambicijų.
Jo stiprus ryšys su šeima, dėkingumas mamai ir tėčio atminimas laiko jį ant kojų ir neleidžia nukrypti nuo kelio, kuriuo jis eina: „Netektis man davė pamoką – reikia labai vertinti tai, ką turi. Niekas nėra amžina.“
Rudenį Darvinas planuoja dalyvauti muzikiniuose projektuose Lietuvoje ir užsienyje, o šventiniu laikotarpiu – koncertuoti socialiai pažeidžiamiems žmonėms.
Jis kviečia visus, kuriuos paliečia jo istorija ir muzika, tapti šios kelionės dalimi. „Aš labai stengiuosi. Dėl tėčio. Dėl klausytojų. Dėl tų, kurie manimi tiki. Ne veltui ir mano muzikinės kelionės šūkis – pakeliui į jūsų širdis“, – šypsosi Darvinas.
