Dovilės Urbanaitės šeimoje – ypatinga šventė: skyrė jautrius žodžius vyrui

Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prie šeimynoškos judviejų nuotraukos. D. Urbanaitė rašė:
„Su gimtadieniu, mano mėgstamiausias žmogau @smartmoneywithkai. Tai labai ypatingas gimtadienis – paskutinis prieš bemieges naktis, sauskelnių keitimą ir pagaliau mūsų mažąjį stebuklą rankose. Negaliu įsivaizduoti geresnio vyro ir būsimo tėčio – tu tikrai esi labiausiai atsidavęs, patikimiausias, pozityviausias, gražiausias ir labiausiai mylintis partneris, apie kurį galėčiau pasvajoti! Gyvenimas su tavimi yra daug geresnis visais įmanomais atžvilgiais, ir jei mūsų kūdikis užaugs bent kiek panašus į tave, mes jau laimėjome loteriją!“, – meiliai rašė ji.
Pora laukiasi pirmagimio
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pora šiuo metu laukiasi pirmojo vaiko. Šia džiugia žinia Dovilė pasidalijo gegužės mėnesį, savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.
„Ypatingiausia Mamos diena laukiant Tavęs.
Mūsų vaikeli, nors Tu dar toks mažas, padovanojai mums jau tiek daug nuostabių akimirkų ir iki šiol nepatirtų jausmų.Nuo to labai ankstyvo ryto, kai testas parodė tas dvi ilgai lauktas linijas ir tuo metu mudu buvome tik dviese pasaulyje žinantys šią mažą paslaptį – kad netrukus papildysi mūsų šeimą.
Niekad nepamiršiu, kaip pasakiau Tavo tėčiui apie Tave, kaip abu negalėjome patikėti, kad toks stebuklas aplankė mus ir kaip šluostėmis džiaugsmo ašaras, suvokdami, kad greit mūsų šeima taps didesnė.Padovanojai man žinią apie save vos dieną prieš mano gimtadienį, lyg nujaučiant, kad geresnės dovanos net sapnuose negalėčiau susapnuoti.
Kaip gerą matyti Tave augant – nuo mažo taškelio ekrane iki aktyvaus žmogučio, nuolat judinančio kojytes ir mojuojančio rankytėmis kiekvieno echoskopo metu. Ech, kaip mes jau nekantraujame Tave pamatyti ne tik ekrane ir šiltai priglausti prie krūtinės!
Pirmieji Tavo judėsiukai pilve, kurie primena drugelio plazdėjimą ir begalę kartų dienoje primena, kad ten augi Tu, mūsų vaikeli. Mes su tėčiu beprotiškai Tavęs laukiam – jis mano pilvelį, kuriame augi, nuolatos apiberiais bučiniais, tikiuosi jauti juos ir tai, kiek daug meilės juose telpa. O aš nebegaliu praeiti pro tuos mažyčius rūbelius, kurių kolekcija mūsų namuose sparčiai auga, negaliu nustoti svajoti, kaip juose greitai supūsiu tave.
Mūsų vaikeli, ačiū, kad pasirinkai mūsų šeimą, mes labai labai Tavęs laukiam“, – dalijosi ji.
