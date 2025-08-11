„Patruliai“ narys Juozas Butnorius į „Giminės balius“ atvyko be Algirdo Radzevičiaus: paaiškėjo, kodėl

Paklaustas, kodėl kartu į sceną nelipo ir jo porininkas Algirdas Radzevičius, dainininkas plėstis nenorėjo.
„Jis negalėjo būti dėl asmeninių problemų“, – naujienų portalui tv3.lt sakė J. Butnorius.
Atlikėjas neslėpė, kad pasirodyti vienam buvo keista, bet viską atpirko publikos palaikymas.
„Buvo keistoka, kai esi visą gyvenimą pripratęs dviese, bet buvo toks etapas, kai teko vienam daug dainuoti, todėl buvo smagu tai prisiminti. Juolab, kad festivalyje buvo fantastiška publika, liaudiškai tariant, „nurauta“. Buvo nuostabus palaikymas, todėl ant scenos jaučiausi kaip žuvis vandeny“, – dalijosi įspūdžiais atlikėjas.
J. Butnorius taip pat atskleidė, kad „sekančiame grupės koncerte jau galima tikėtis išvysti ir A. Radzevičių.“
Šių metų festivalyje – visų mylimi, tačiau itin retai koncertuojantys veidai
Visi, kas nors kartą yra dalyvavę šiame festivalyje, puikiai žino – čia skamba ne tik visiems pažįstama muzika, bet, žinoma, ir ta, su kuria užaugome. Tačiau šie metai buvo išskirtiniai tuo, jog didžiojoje festivalio scenoje pamatėme ir tas grupes, kurių koncertų dažnai neišvystame.
„Kaip „Žalgiris“ tiek metų bandė prikalbinti Nigelį Williamsą-Gossą, taip ir aš į „Giminių balių“ bandžiau prikviesti „B’Avariją“. Mes – tarsi „Žalgiris“ „Eurolygoje“: ilgai kažko norime, o tuomet tai pagaliau ateina pas mus. Labai džiaugiuosi, kad man šiemet pavyko prikalbinti grupę „B’Avariją“. Juozas Liesis net 5 metus kartojo, kad „Giminių baliuje“ jo tikrai nepamatysite. O štai dabar laimingas visur komentuoja, kad susitiksime“, – prieš renginį intrigavo Vytautas Mikaitis.
Tiesa, dar niekuomet šiame festivalyje nekoncertavusių grupių buvo ir daugiau – nuo „Patrulių“ iki Oksanos Pikul ir Monikos Kvietkutės. „Pažadu, kad bus ir gražu, ir smagu“, – sakė Vytautas.
Be jau išvardintų atlikėjų, pamatysime ir DJ Dalgį – tikrą 2000-ųjų legendą, koncertuojančią tik šiame festivalyje. „Jis manęs vis paklausia, ar jo dar reikia? Atsakymas aiškus – tikrai taip“, – detalėmis dalijosi V. Mikaitis.
