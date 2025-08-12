Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Krepšininkės Kamilės Nacickaitės šeimoje – svarbi šventė: vyras skyrė romantiškus žodžius

2025-08-12 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 16:25

Rugpjūčio 11-oji – neeilinė diena krepšininkės Kamilės Nacickaitės šeimoje. Šią dieną su vyru švenčia vestuvių metimes. Šia gražia proga jos vyras, taip pat garsus krepšininkas Dimeo van der Horst skyrė žmonai jautrius žodžius socialiniame tinkle Instagram.

Kamilė Nacickaitė ir Dimeo van der Horst (nuotr. instaram ir Lukas Gricius)
14

Rugpjūčio 11-oji – neeilinė diena krepšininkės Kamilės Nacickaitės šeimoje. Šią dieną su vyru švenčia vestuvių metimes. Šia gražia proga jos vyras, taip pat garsus krepšininkas Dimeo van der Horst skyrė žmonai jautrius žodžius socialiniame tinkle Instagram.

REKLAMA
0

Krepšininkas pasidalijo nuotrauka iš poros vestuvių. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kamilė Nacickaitė – apie motinystę būnant krepšininke, susitarimą su vyru ir šeimos pagausėjimą
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kamilė Nacickaitė – apie motinystę būnant krepšininke, susitarimą su vyru ir šeimos pagausėjimą

„1 metų jubiliejus!!!!!

Tu esi mano gyvenimo meilė ir aš tai žinojau nuo tos akimirkos, kai tave sutikau!

Pasakiau tai per vestuves ir pakartosiu dar kartą: „Tu pavertei mane geresniu žmogumi, nenorėdamas manęs keisti, bet dėl tavo geros sielos noriu, kad gyventum geriausią gyvenimą, kurio nusipelnei“.

REKLAMA
REKLAMA

Tu esi mano mūza, mano motyvatorė ne tik man, bet ir mūsų mažam džiaugsmui.

Tu esi pavyzdys mums abiem.

Ir matyti tave augant į šią nuostabią mamą yra garbė iš arti.

Aš visada tave mylėsiu ir branginsiu ir nekantrauju sulaukti visų kitų gyvenimo švenčių, kurios mūsų laukia“, – negailėjo gražių žodžių jis.

REKLAMA

Pati krepšininkė taip pat pasidalijo kadrais iš vestuvių - įkėlė energija spinduliuojantį vaizdo įrašą. Prie jo rašė: „Laimingiausi mano gyvenimo metai su tavimi šalia! Su metinėmis, mano sielos drauge!!!“

View this post on Instagram

A post shared by Kamile Nacickaite-Van Der Horst (@specialk23_)

REKLAMA
REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad 2025 m. moterų Europos krepšinio čempionate (FIBA Women's EuroBasket 2025), vykusiame Bolonijoje, Italijoje, lietuvės užėmė 8-ą vietą.

Vyrų rinktinė kol kas savajam iššūkiui dar tik ruošiasi – šią savaitę sužais net dvi kontrolines rungtynes:

Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva

Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija

Transliaciją bus galima žiūrėti per TV3 ir tv3.lt

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų