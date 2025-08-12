Krepšininkės Kamilės Nacickaitės šeimoje – svarbi šventė: vyras skyrė romantiškus žodžius

Krepšininkas pasidalijo nuotrauka iš poros vestuvių. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„1 metų jubiliejus!!!!!
Tu esi mano gyvenimo meilė ir aš tai žinojau nuo tos akimirkos, kai tave sutikau!
Pasakiau tai per vestuves ir pakartosiu dar kartą: „Tu pavertei mane geresniu žmogumi, nenorėdamas manęs keisti, bet dėl tavo geros sielos noriu, kad gyventum geriausią gyvenimą, kurio nusipelnei“.
Tu esi mano mūza, mano motyvatorė ne tik man, bet ir mūsų mažam džiaugsmui.
Tu esi pavyzdys mums abiem.
Ir matyti tave augant į šią nuostabią mamą yra garbė iš arti.
Aš visada tave mylėsiu ir branginsiu ir nekantrauju sulaukti visų kitų gyvenimo švenčių, kurios mūsų laukia“, – negailėjo gražių žodžių jis.
Pati krepšininkė taip pat pasidalijo kadrais iš vestuvių - įkėlė energija spinduliuojantį vaizdo įrašą. Prie jo rašė: „Laimingiausi mano gyvenimo metai su tavimi šalia! Su metinėmis, mano sielos drauge!!!“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad 2025 m. moterų Europos krepšinio čempionate (FIBA Women's EuroBasket 2025), vykusiame Bolonijoje, Italijoje, lietuvės užėmė 8-ą vietą.
Vyrų rinktinė kol kas savajam iššūkiui dar tik ruošiasi – šią savaitę sužais net dvi kontrolines rungtynes:
Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva
Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija
Transliaciją bus galima žiūrėti per TV3 ir tv3.lt
