TV3 naujienos > Gyvenimas

Sužinojusios, ką besilaukdama padarė Gražina, tarnybos iškart ėmėsi veiksmų: „Man jau rankos dreba“

2025-08-15 17:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-08-15 17:30

Jaunai šeimai šiuo metu tenka išgyventi itin sunkų laikotarpį. Vos gimus jų pirmagimiui, medikai pradėjo įtarti rimtas mažylio sveikatos problemas. Vos kelių savaičių kūdikis prijungtas prie gyvybę palaikančios aparatūros.

Jaunai šeimai šiuo metu tenka išgyventi itin sunkų laikotarpį. Vos gimus jų pirmagimiui, medikai pradėjo įtarti rimtas mažylio sveikatos problemas. Vos kelių savaičių kūdikis prijungtas prie gyvybę palaikančios aparatūros.

1

Pirmagimio susilaukusios poros situacija domėjosi „TV Pagalbos“ gelbėtoja Rūta Filejeva.

Po daugiau nei metų trukusios santykių istorijos Vladislavas ir Gražina susilaukė sūnaus. Moteris į mylimojo namus atvyko beveik neturėdama, kur gyventi, ir su skaudžia praeitimi – buvęs partneris prieš ją ilgą laiką smurtavo.

Netikėtai sužinojus apie nėštumą, pora nusprendė, kad vaiką auginti bus saugiausia pas vyro mamą, kur aplinka ramesnė ir stabilesnė.

Besilaukdama vartojo alkoholį

Vladislavas sako, kad jo mylimoji, su kuria jis kartu jau pusantrų metų, ganėtinai vėlai suprato, kad po jos širdimi plaka nauja gyvybė, o gimus sūneliui medikai pastebėjo, kad kūdikiui kažkas negerai. 

Socialinės darbuotojos pamatė, kad besilaukianti moteris galimai piktnaudžiavo alkoholiu, nors pati moteris sako, kad tuomet dar nežinojo, kad į pasaulį beldžiasi nauja gyvybė.

„Jai pirmas vaikas ir ji nesuprato, kad pilve vaikas pas ją. Taip atsitiko, vienas asmuo davė čia sultis, nė užrašo nieko, kaip sultis įpylėm, o ten gavosi... Vynas“, – pirmagimio susilaukusią moterį užstoja jos vyras.

Nuo to laiko jauna šeima atsidūrė socialinių tarnybų akiratyje. Dėl piktnaudžiavimo svaigalais į specialistų akiratį patekusi besilaukianti moteris dabar nėra tikra, ar jai bus leista auginti savo vaiką. Taip pat ir tai, ar vyro motinos namuose tam tinkamos sąlygos.

Nori vaiką auginti patys

Vladislavas kreipėsi į „TV Pagalbą“, prašydamas pagalbos paruošiant būstą kūdikio grįžimui. Jis tikisi, kad pamatę sutvarkytus namus, Vaiko teisių ir socialiniai darbuotojai įsitikins, jog sūnelis laukiamas šeimoje.

Vis dėlto vyras nerimauja, kad dėl savo praeities – teistumo už chuliganizmą ir smurtą artimoje aplinkoje – gali netekti teisės auginti mažylį.

„Socialinė darbuotoja skambino ir sakė, kad penktadienį turi apsilankyti. Kažkokie dvylikamečiai mėtė į mano langus pagalius, mama viską matė.

Aš rėkiau, o jie iškvietė policiją ir dabar sako, kad aš agresyvus ir kad namuose yra konfliktas“, – nepalankias sau aplinkybes vardijo vyriškis.

Su kūdikiu ligoninėje esanti Gražina sako, kad pasibaigus gydymui norėtų grįžti ne į Krizių centrą, o į vyro motinos namus.

„Į namus neleidžia, sakė susitvarkyti viską, o taip padarė, kad vėl siunčia į Krizių centro namus. Vaikas būna be tėvo, o aš turiu kažkur tampytis po instancijas...

Man jau rankos dreba nuo nervų“, – į namus tikino taip pat norinti grįžti ką tik vaikelio susilaukusi moteris.

Ji tikina, kad dėl vaiko pasiruošusi keistis, mokytis ir daryti viską, kad galėtų auginti sūnų pati.

Ar pavyks jaunai mamai iš Krizių centro su vaiku grįžti į savo namus ir ar moteris turi pakankamai socialinių įgūdžių, kad vaikelį galėtų auginti pati, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą  „TV Pagalba“, kuri pirmą kartą pasirodė 2024 m. balandžio 29 d.

