Silpni nagai ir slenkantys plaukai: tai gali įspėti apie sveikatos problemas

Kai skydliaukė gamina per mažai hormonų, diagnozuojama hipotirozė, o kai hormonų gamyba yra per didelė – hipertirozė. Tiek esant per aktyviai, tiek sulėtėjusiai skydliaukės veiklai gali pasireikšti odos bėrimai, plaukų slinkimas, nagų skilinėjimas, sako sveikatos priežiūros tinklo „Antėja“ gydytoja endokrinologė Edita Prakapienė.

„Hipotiroze sergantys žmonės dažnai skundžiasi įvairiais simptomais: išsausėjusia oda, slenkančiais ir sausėjančiais plaukais, trapiais nagais, svorio augimu, nuovargiu, mieguistumu, šalčio netoleravimu, lėtesne kalba, suprastėjusia atmintimi, vidurių užkietėjimu, moterys – mėnesinių ciklo sutrikimais. Tuo tarpu hipertirozė (tirotoksikozė) gali sukelti gausų prakaitavimą, plaukų slinkimą, svorio mažėjimą, rankų drebulį, dažną širdies plakimą, ritmo sutrikimus ir nuotaikų kaitą“ – aiškina medikė.

Priežastis išsiaiškinti padeda tyrimai

Norint sustabdyti plaukų slinkimą ir pagerinti odos būklę, svarbu laiku nustatyti skydliaukės hormonų sutrikimus ir pasirinkti tinkamą gydymą. Jei kyla įtarimų, kad skydliaukės veikla yra per lėta arba per aktyvi, rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju endokrinologu.

Siekiant išsiaiškinti, ar organizmo pokyčiai nėra susiję su skydliaukės hormonų disbalansu, atliekami kraujo tyrimai, nustatantys tirotropinio hormono (TSH), laisvojo tiroksino (FT4) ir laisvojo trijodtironino (FT3) koncentraciją.

„Kadangi skydliaukės veiklos sutrikimus dažnai sukelia autoimuninės ligos, papildomai patariama atlikti specifinius antiTPO, antiTG ir antiTSHr tyrimus. Jie leidžia įvertinti, ar skydliaukės veiklos pokyčiai gali būti susiję su autoimuniniu procesu. Šie tyrimai neparodo, ar skydliaukės veiklos pokyčiai lemia plaukų slinkimą ar kitus matomus kūno pokyčius – jie tiesiog konstatuoja, ar yra skydliaukės autoimuninė liga, ar ne“, – teigia E. Prakapienė.

Gydymą parenka specialistas

Gydymą, siekiant normalizuoti skydliaukės veiklą, turėtų parinkti specialistas. Gydytojas endokrinologas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, atliktų tyrimų rezultatus – kraujo rodiklius bei skydliaukės echoskopijos duomenis – parenka optimalų gydymo planą.

„Esant hipotirozei, dažnai pasireiškia geležies, magnio ir vitamino B12 trūkumas. Magnio trūkumas gali būti pastebimas ir sergant hipertiroze. Tačiau, esant skydliaukės veiklos suaktyvėjimui, reikėtų vengti jodo papildų vartojimo“, – pastebi „Antėja“ gydytoja.

Skydliaukės veiklos sutrikimų metu taip pat rekomenduojama vartoti seleną, kuris pasižymi antioksidacinėmis savybėmis ir padeda palaikyti sveiką nagų ir plaukų būklę. Moksliniai tyrimai rodo, kad selenas gali sumažinti antiTPO kiekį kraujyje, teigia medikė.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad skydliaukės veiklai didelę įtaką daro ne tik vitaminų ir mineralų pusiausvyra, bet ir gyvenimo būdas. Stresas, netinkama mityba bei miego trūkumas gali apsunkinti skydliaukės darbą ir sustiprinti simptomus. Todėl, be gydytojo rekomenduotų priemonių, verta pasirūpinti subalansuota mityba, poilsiu ir emocine sveikata.