Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Lietuvos ligoninėje atsidūrusios britų žvaigždės Rag’n’Bone Man – liūdnas pranešimas

2025-08-14 17:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 17:19

Rugpjūčio 12 d., antradienį savo pasirodymą Kaune dėl sveikatos problemų atšaukė britų dainininkas Rag'n'Bone Man. Panašu, kad Kauno klinikose besigydančio atlikėjo būklė negerėja – atšauktas dar vienas jo pasirodymas.

Rag'n'Bone Man (nuotr. SCANPIX ir nuotr. Instagram)

Rugpjūčio 12 d., antradienį savo pasirodymą Kaune dėl sveikatos problemų atšaukė britų dainininkas Rag'n'Bone Man. Panašu, kad Kauno klinikose besigydančio atlikėjo būklė negerėja – atšauktas dar vienas jo pasirodymas.

REKLAMA
3

Šia žinia žvaigždės socialinio tinklo Instagram paskyroje pasidalijo jo komanda. Anot jų, atšaukiamas pasirodymas Lenkijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dėl sveikatos problemų „Rag’n’Bone Man“ vis dar negali rengti gyvų koncertų. Nors jam gresia medicininė priežiūra, deja, jis turės atšaukti savo pasirodymą rytoj „@bittersweetmusicfestival“. @rudimentaluk maloniai pakeitė „Rag’n’Bone Man“ pasirodymą didžėjaus setu, už ką esame labai dėkingi. 

REKLAMA
REKLAMA

Dėkojame už supratingumą ir tikimės, kad jis greitai grįš į Lenkiją.

–„Rag’n’Bone Man“ komanda“, – rašoma įraše.

Primename, kad atšaukus koncertą Kaune, dainininkas kadrais iš ligoninės taip pat pasidalijo socialiniame tinkle Instagram. Prie nuotraukos iš palatos Kauno klinikose jis rašė:

REKLAMA

„Įstrigimas ligoninėje Lietuvoje nebuvo mano mėgstamiausių darbų sąraše prieš mirtį.

<...>

Atsiprašau visų, kurie turėjo bilietus į mano pasirodymus. Patikėkite, aš mieliau būčiau scenoje!‘‘, – teigė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų