Buvęs „Nerijos“ narys pasiūlė „nukalti“ Tapiną: į tai sureagavo ir jis pats

Šia situacija A. Tapinas pasidalijo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje. Jis paviešino gautą komentarą, kuris skambėjo taip:
„Gal atsiras žmogus, kuris nukalt tą Tapiną. Atsirado Šerlokas Holmsas“, – rašė V. Keliauskas po vienu iš A. Tapino įrašų Facebook.
A. Tapino atsakas
Pats A. Tapinas sureagavo į gautą komentarą rašydamas:
„Kažkokia fantasmagorija. Po būsimosios premjerės įrašo komentarais apsireiškia toks Vygantas Keliauskas, kuris praktiškai ieško žmogaus, kuris manę užmuštų. Arba pastatytų paminklą. Gal pats Vygantas geriau paaiškintų. Tada paaiškėja, kad ponas Vygantas yra legendinio ansamblio „Nerija“ muzikantas. Ką aš galiu atsakyt, tik „Nerijos“ žodžiais: Ir susitaikys su uosiais vėjai, Vyšnia vėl kalbins mus po langais. Jaunystė mano dar nepraėjo, Jaunystė grįžta juodbėriais žirgais“, – dėstė jis.
Vėliau A. Tapinas Facebook įrašą papildė: „P. S. Atlikėjas komentaruose rašo, kad tiesiog norėjo nukalti mano statulėlę. Šiaip šiek tiek creepy, kai gerokai vyresnis vyras nori turėti mano statulėlę“.
Atlikėjas paliko dar daugiau komentarų
Įrašo komentaruose taip pat vėl pasireiškė ir pats dainininkas:
„Gyvenk ramiai. Ir išmok skaityti tarp eilučių“, – rašė V. Keliauskas.
Nepaisant to, vėliau atlikėjas paliko ir visiškai kitokį komentarą, kuriame atsiprašo už savo žodžius:
„Jeigu ne taip supratai... labai atsiprašau“, – komentavo jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!