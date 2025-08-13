Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Buvęs „Nerijos“ narys pasiūlė „nukalti“ Tapiną: į tai sureagavo ir jis pats

2025-08-13 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 10:55

Visuomenininkas, laidų vedėjas ir rašytojas Andrius Tapinas susilaukė nemalonaus komentaro internete. Buvęs grupės „Nerija‘‘ narys Vygantas Keliauskas pasiūlė „nukalti“ Tapiną. Netrukus į tai sureagavo ir pats visuomenininkas.

A. Tapinas sureagavo į V. Keliausko komentarą (nuotr. BNS ir nuotr. Facebook)

Visuomenininkas, laidų vedėjas ir rašytojas Andrius Tapinas susilaukė nemalonaus komentaro internete. Buvęs grupės „Nerija‘‘ narys Vygantas Keliauskas pasiūlė „nukalti“ Tapiną. Netrukus į tai sureagavo ir pats visuomenininkas.

32

Šia situacija A. Tapinas pasidalijo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje. Jis paviešino gautą komentarą, kuris skambėjo taip:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gal atsiras žmogus, kuris nukalt tą Tapiną. Atsirado Šerlokas Holmsas“, – rašė V. Keliauskas po vienu iš A. Tapino įrašų Facebook.

A. Tapino atsakas

Pats A. Tapinas sureagavo į gautą komentarą rašydamas:

„Kažkokia fantasmagorija. Po būsimosios premjerės įrašo komentarais apsireiškia toks Vygantas Keliauskas, kuris praktiškai ieško žmogaus, kuris manę užmuštų. Arba pastatytų paminklą. Gal pats Vygantas geriau paaiškintų. Tada paaiškėja, kad ponas Vygantas yra legendinio ansamblio „Nerija“ muzikantas. Ką aš galiu atsakyt, tik „Nerijos“ žodžiais: Ir susitaikys su uosiais vėjai, Vyšnia vėl kalbins mus po langais. Jaunystė mano dar nepraėjo, Jaunystė grįžta juodbėriais žirgais“, – dėstė jis.

Vėliau A. Tapinas Facebook įrašą papildė: „P. S.  Atlikėjas komentaruose rašo, kad tiesiog norėjo nukalti mano statulėlę. Šiaip šiek tiek creepy, kai gerokai vyresnis vyras nori turėti mano statulėlę“.

Atlikėjas paliko dar daugiau komentarų

Įrašo komentaruose taip pat vėl pasireiškė ir pats dainininkas:

„Gyvenk ramiai. Ir išmok skaityti tarp eilučių“, – rašė V. Keliauskas.

Nepaisant to, vėliau atlikėjas paliko ir visiškai kitokį komentarą, kuriame atsiprašo už savo žodžius:

„Jeigu ne taip supratai... labai atsiprašau“, – komentavo jis.

Blaivininkas
Blaivininkas
2025-08-13 11:14
Kas čia per pijokas nuotraukoj? Morda kaip bomžo.
Atsakyti
Kodėl
Kodėl
2025-08-13 11:07
Nukalti jis suprato neteisingai,gal žmogus turėjo omeny nukalti iš vario, žalvario, bronzos Tapkino miniaturą.Geriausiam ir žymiausiam konserVatos partijos tarnui:-))))
Atsakyti
Kaip
Kaip
2025-08-13 11:17
Kaip sakė klasikas - "Nesusireikšmink, ponas Tapinas".
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (32)
