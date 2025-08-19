Lietuvoje ką tik gimusią mažylę rado su neeiliniu radiniu: paaiškėjo, ką jis reiškia

Kaip skelbia Policijos departamentas, kūdikis buvo įvyniotas į moterišką džemperį, pridėta pora apklotėlių, moteriška skara. Medikai pastebėjo, kad virkštelė buvo nukirpta, tačiau paliktas ilgas galas.
Šalia rastos naujagimės gulėjo eglišakis. Manoma, kad tai galėjo būti simbolinis gestas, tarsi noras palinkėti mažylei stiprybės ir geros ateities.
Ką reiškia šalia kūdikio paliktas eglišakis?
Naujienų portalui tv3.lt etnologė Eglė Valentė paaiškino, jog eglišakis lietuvių kultūroje nuo seno siejamas su apsauga ir gyvybės tąsa.
Vis dėlto, anot jos, tradicijos palikti eglišakį šalia kūdikio ji nėra girdėjusi.
„Kai numiršta žmogus, visuomet eglišakiais išdėliojamas takas – tai ženklas tarp šiapus ir anapus. Viena prasme tai yra gėrio palinkėjimas“, – aiškina ji.
Pasak etnologės, būtent iš čia kyla ir Kalėdų eglės simbolika:
„Ant eglės viršūnės užmaunama žvaigždė reiškia ryšį tarp žemės ir dausų. Eglė laikyta tarpininke tarp pasaulių. Kadangi jos forma primena kūgį ar piramidę, ji suvokta kaip tiltas, leidžiantis teigiamoms dvasinėms jėgoms pasiekti žmogų“, – pasakoja E. Valentė.
Ji pabrėžia, kad paliktas eglišakis nėra blogo linkėjimas. „Priešingai – tai gali būti geros energijos palinkėjimas, kad iš dvasinio pasaulio ateitų jėgos, saugančios ir globojančios kūdikį.“
Etnologės teigimu, kritiniais momentais dažnai pasireiškia simboliniai gestai, kurie verčia susimąstyti apie mūsų mitologinį pasaulėvaizdį.
„Kartais tokie ženklai primena, kad net ir šiandien nešiojamės seną simbolių prasmę, kurios patys sąmoningai gal net iki galo nesuvokiame“, – priduria E. Valentė.
Kaišiadoryse rastas paliktas kūdikis
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šiandien ryte pranešta, jog vėlų pirmadienio vakarą prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė mergaitė. Mergaitė iš pažiūros išnešiota, svėrė 3 kilogramus 100 gramų.
„Senbuviai darbuotojai sako, kad toks įvykis nutiko pirmą kartą, kiek čia dirbam, per 20–30 metų. Tokio atvejo nebuvo Kaišiadoryse.
Visi susijaudinę ir nustebę. Kadangi mes neturim vaikų stacionarinio skyriaus, buvo iškviesta greitoji ir naujagimė buvo išvežtas į Kauno universiteto klinikas. Informuota policija“, – Eltai pasakojo Kaišiadorių ligoninės vadovas Linas Vitkus.
Manoma, kad kūdikis buvo gimęs ką tik, buvo nukirpta virkštelė, tačiau paliktas dar ilgas galas. Šalia vaiko buvo palikta ir eglišakių, manoma, kad taip norėta palinkėti mažylei gero.
Pasak medikų, kažkas porą kartų paskambino į skyriaus duris ir nuėję darbuotojai rado paliktą kūdikį. Aplinkui nieko nebuvo.
Kūdikis buvo įsuktas į moterišką džemperį, buvo ir pora apklotėlių, moteriška skara.
Kaip skelbia Policijos departamentas, apie 23 val. 50 min. Kaišiadoryse, Beržyno gatvėje, prie Kaišiadorių ligoninės durų, rasta palikta naujagimė.
Surinkta medžiaga dėl vaiko palikimo.
Tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!