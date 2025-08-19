Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Paliktą kūdikį pastebėjo darbuotojai: mažylė gimusi ką tik, šalia – netikėtas radinys

2025-08-19 08:43 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 08:43

Vėlų pirmadienio vakarą prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė mergaitė. Mergaitė iš pažiūros išnešiota, svėrė 3 kilogramus 100 gramų.

Kūdikis (nuotr. SCANPIX)

Vėlų pirmadienio vakarą prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė mergaitė. Mergaitė iš pažiūros išnešiota, svėrė 3 kilogramus 100 gramų.

1

„Senbuviai darbuotojai sako, kad toks įvykis nutiko pirmą kartą, kiek čia dirbam, per 20–30 metų. Tokio atvejo nebuvo Kaišiadoryse.

Visi susijaudinę ir nustebę. Kadangi mes neturim vaikų stacionarinio skyriaus, buvo iškviesta greitoji ir naujagimė buvo išvežtas į Kauno universiteto klinikas. Informuota policija“, – Eltai pasakojo Kaišiadorių ligoninės vadovas Linas Vitkus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šalia vaiko palikta eglišakių

Manoma, kad kūdikis buvo gimęs ką tik, buvo nukirpta virkštelė, tačiau paliktas dar ilgas galas. 

Šalia vaiko buvo palikta ir eglišakių, manoma, kad taip norėta palinkėti mažylei gero.

Pasak medikų, kažkas porą kartų paskambino į skyriaus duris ir nuėję darbuotojai rado paliktą kūdikį. Aplinkui nieko nebuvo. Kūdikis buvo įsuktas į moterišką džemperį, buvo ir pora apklotėlių, moteriška skara.

Kaip skelbia Policijos departamentas, apie 23 val. 50 min. Kaišiadoryse, Beržyno gatvėje, prie Kaišiadorių ligoninės durų, rasta palikta naujagimė.

Surinkta medžiaga dėl vaiko palikimo.

Tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Kaišiadorių ligoninėje gyvybės langelis nėra įrengtas.

