Egidijus po 10 metų vėl apkaltino žmoną neištikimybe ir reikalauja DNR testo: dukroje savęs nemato

Vyras įsitikinęs, kad Laura dar santykių pradžioje galėjo bendrauti su kitais vyrais ir neslepia įsitikinimų, kad dukra gali būti ne jo.
„Noriu pasidaryti tėvystės testą, abejoju, kad yra mano dukra. Man pagal skaičiavimus neatitinka pora mėnesių – anksčiau turėjo gimti. Ji, kaip ir anksčiau, susirašinėdavo su kitais – ne kartą buvau prigavęs“, – griežtai pareiškė Egidijus.
Laura tokias kalbas vadina melu, neslėpdama nuoskaudų, kad jos įsitikinimais tai vyras jai buvo neištikimas.
„Tegu nešneka nesąmonių iš tikrųjų, nes aš tik su juo buvau. Aš per vyrus nelaksčiau – jis lakstė per mergas ir jam visko trūko. Aš visą dėmesį jam skyriau. Vaikai kaip ir nuošaly buvo, bet jam vis trūko ir trūko to dėmesio, o mane kaltina“, – kirto moteris.
Nėštumą slėpė net nuo tėvų
Laura patvirtino, kad apie nėštumą ilgai nesakė nei Egidijui, nei savo šeimai. Tačiau vyras sakė net nepastebėjęs, kad jo buvusi žmona atrodė kitaip, kai laukėsi.
„Aš sužinojau, kad ji laukiasi grubiai prieš kokį mėnesį laiko iki gimdymo. Kiek žinau, kad jos ir tėvai net nežinojo. Pats nepastebėjau, nes ji ir buvo tokia apkūnoka, tai nelabai matyti ant jos“, – atviravo tariamas mergaitės tėvas.
„Aš nesakiau ir mano net tėvai nežinojo, kad laukiausi. Mano mama sakė: „Tu man kažkokia keista tik“, – komentavo Laura.
Paklausta, kodėl delsė, Laura prisipažino:
„Kažkaip bijojau, kad jis gali ir kirsti, nes jis mane mušė, kol draugavome – aš bijojau šito dalyko.“
Ji patvirtino, kad nėštumas buvo netikėtas.
„Netyčiukas buvo. Man buvo 23 ar 24 metai. Pirmas vaikas ir aš pati net nesitikėjau“, – aiškino moteris.
Po gimdymo pora susitaikė, bet neilgam
Nors po dukros gimimo Egidijus ir Laura pabandė gyventi kartu, santuoka tetruko dvi savaites.
„Vieną dieną grįžau iš darbo su kvapu, sako: „Rinkis daiktus ir eik iš čia“. Tai susirinkau ir išėjau“, – tikino Egidijus.
„Parėjo iš darbo prieškambary, sudėjau maišus ir sakau: „Eik. Pas mane, sakau, negersi, yra naujagimis – jokių čia gėrimų nebus“, – tvirtino mergaitės mama.
Po 10 metų – antra santuoka ir nauji įtarimai
Po dešimties metų likimas juos vėl suvedė. Egidijus ir Laura vėl pradėjo gyventi kartu, net susituokė antrą kartą. Tačiau pragyvenus porą metų, santykiai subyrėjo.
Laura pasakojo, kad jų dukra pati bandė juos sutaikyti:
„Mergaitė sako: „Mama, noriu tėčio. Aš jus vis tiek sutaikysiu“. Tai kas iš to, kad sutaikė? Paskui teko išsiskirti.“
Po oficialių skyrybų Laura padavė Egidijų alimentams, tačiau jis liko kategoriškas – „jeigu ne mano – kam man mokėti?“.
Jis tikino, kad dukroje savęs nemato „nei trupučio“, o Laura sakė, kad per visus metus Egidijus neparodė jokio noro bendrauti su dukra:
„Jei būtų išreiškęs norą, tai būtų visai kitaip buvę.“
Ką sutarė Egidijus ir Laura, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.