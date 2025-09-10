Nepilnametis pats pasislėpė nuo Vaiko teisių: tarnybai neįtiko jį globojusios močiutės amžius

Bandydamos rasti atsakymus, nepilnamečio mama ir senelė atvyko į TV3 laidos „TV Pagalba“ studiją.
Jau daugiau nei tris mėnesius Jolitos šeima išgyvena nepavydėtiną kasdienybę: vieną birželio rytą pas senelę gyvenęs Jolitos sūnus dingo be žinios ir iki šiol nepasirodė. Dėl netvarkingo būsto vaikinas buvo priskirtas močiutės globai, tačiau po kiek laiko buvo nuspręsta, kad dėl jos amžiaus giminaitė nebegali prižiūrėti savo anūko. Pasak Jolitos, Vaiko teisių tarnyba pareiškė, kad „senelės traukinys nuvažiavo, su jumis mes išvis nediskutuosime daugiau – mes vaiką paimsime“.
Tad buvo priimtas sprendimas: 17-metis gyvens vaikų globos namuose. Tačiau lemtingos kraustymosi dienos ryte senelė rado tik tuščią lovą.
Greitai po šiurpą keliančios žinios šeimos nariai gavo iš dingusio jaunuolio vaizdo įrašą. Nufilmuotoje medžiagoje sūnus kreipėsi į jo ieškančias Vaiko teisių tarnybas prašydamas tik vieno – gyventi pas savo mamą.
„Jis du kartus pakartojo: bėgsiu, bėgsiu“
Mintis apie galimą gyvenimą vaikų globos namuose jau spirgėjo seniau. Jolita prisiminė pokalbį su savo sūnumi.
„Buvo klausiama, tai ar tu bėgsi iš ten, jeigu mes tave nuvešim... Jis du kartus pakartojo: bėgsiu, bėgsiu“, – tą momentą papasakojo dingusiojo mama.
Tarnybų reakcija nustebino – jie numojo ranka, sakydami, kad nieko, jie pagaus, tam yra kitos instancijos, tam yra vaistukai. Būtent pastarasis tramdymo būdas labiausiai ir gąsdino šeimą. Ir ne be priežasties: nepilnamečio šeima žinojo, kad globos įstaiga turi savo gydytojus ir psichiatrus, kurie gali jais pasinaudoti.
Vienu momentu jaunuolis jau buvo beveik pagautas, tačiau jam neįtikėtinai pavyko pasprukti. Neilgai trukus šeima gavo naują vaizdo rašą, kuriame jaunuolis išreiškė norą, kad jo paieškose nebūtų naudojami dronai ir šunys, kaip kad įvyko tuomet.
Tarnybos nepagauna siunčiamų signalų?
Vos į studiją atvykęs vaikų ir paauglių psichiatras pripažino, kad jaučia džiugesį nepilnamečio poelgiu.
„Džiugesio yra, kaip vaikas parodė savo veiksmu sprendimo bukumą. Jis kojomis pasakė: „šitaip nebus“, – sveikino vaikiną svečias.
Jis iškėlė tik vieną klausimą: kaip Vaiko teisių tarnybos dar nėra „pagavusios“ joms siunčiamos žinutės atsitraukti. Taip pat nepabijojo pritarti ir dingusiojo mamai, ir močiutei bei užjausti už esamą situaciją.
„Kodėl jūs nusikaltėlės tapot, aš taip ir nesuprantu“, – skėsčiojo rankomis specialistas.
Ką atsakė prokuratūra į jiems siunčiamus laiškus? Ar tai yra vaiko teisių gynimas? Kaip į šią situaciją sureaguos teisininkas?
Atsakymus į šiuos klausimus sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
