Paaiškėjo, ką veikia buvusi „TV pagalbos“ žvaigždė: atskleidė, kaip sutaria su buvusiais kolegomis

Vis dėlto ji neslepia: auditorijos šurmulio kartais pasiilgsta, todėl retkarčiais dar grįžta prie dėstymo universitete.
Nuo televizijos – prie interneto svetainių kūrimo
Dabar buvusi žurnalistė dirba ten, kur mažai kas tikėjosi – IT srityje.
„Šiuo metu jau apie penkerius metus dirbu internetinių svetainių kūrimo srityje – visiškai kitoje srityje nei televizija. Anksčiau turėjau savo elektroninę parduotuvę, o palaipsniui ši veikla mane įtraukė. Dabar padedu kitiems kurdama elektronines parduotuves ir interneto svetaines“, – pasakoja D. Šmitė.
Ji priduria, kad net ir dėstė universitete, bet šiuo metu daugiausiai laiko skiria savarankiškam darbui.
„Taip pat keletą metų dirbau dėstytoja. Kartais dar pasigendu auditorijos, nes dabar dažniausiai dirbu viena, be kolegų šalia. Todėl retkarčiais vis dar išeinu dėstyti – tai tarsi suteikia papildomos energijos“, – pridūrė D. Šmitė.
Deimantė priduria, kad nors ir jos darbas jai tikrai įdomus ir labai patinka, vis dėlto apie jį pasakoti nėra tiek daug įdomių istorijų.
Televizijos prisiminimai
Nors karjera pasuko kitu keliu, žurnalistės gyvenimo ritmo Deimantė nepamiršo.
„Darbas televizijoje turbūt buvo mano vaikystės svajonė. Man patikdavo stoti prieš kamerą, kalbėti, vesti situacijas – atrodė, kad tai man natūraliai ir visai neblogai sekėsi. Tad televizijos darbo, kaip tokio, tikrai pasiilgstu“, – sako ji.
Deimantė priduria, kad prisiminimų tikrai liko daug – nuo rimtų istorijų iki smagių vakarėlių ar nuotykių. Tad galvodama apie „TV pagalbą“ labiausiai ilgisi kolegų, su kuriais teko dirbti kartu.
„Televizijos, to darbo ritmo, stiliaus – taip, manau, jų pasiilgsiu visada“, – prisimena ji pridurdama, kad iki šiol susitikusi kolegas juos šiltai apkabina.
Anot Deimantės, darbas „TV pagalboje“ visą laiką užstrigs atmintyje.
„Man, jaunam ir nedaug gyvenimo mačiusiam žmogui, kai kurie įvairūs iššūkiai ilgai įstrigs atmintyje.“
Deimantė prisimena, kad pirmąjį kartą, kai pradėjo dirbti, buvo dar labai jauna, o darbas televizijoje buvo svajonė apie kurią žinojo ir artimieji.
„Visi draugai ir artimieji tai žinojo, todėl jiems buvo netikėta ir kartu labai džiugu, kad svajonė išsipildė. Man pačiai gal tai neatrodė visiškai netikėta, nes labai kryptingai link to ėjau – anksčiau dirbau mažesniuose televizijos projektuose, tad pirmas didesnis žingsnis televizijoje buvo logiška eiga.“
Šeima – didžiausia vertybė
Šiandien didžiausias jos džiaugsmas – šeima ir du sūnūs.
„Šeima man visada buvo pats svarbiausias dalykas gyvenime. Jaučiuosi Dievo apdovanota turėdama du nuostabius sūnus – tikrus džentelmenus, kurie kasdien apipila mane bučiniais ir meilės prisipažinimais“, – atvirauja ji.
Deimantė teigia, kad sūnūs yra jos didžiausia laimė.
„Vyresnėliui jau aštuoneri su puse, o aš turbūt dar nė karto nebuvau atitolusi nuo jų ilgiau nei vienai nakčiai. Jie yra mano didžiausias džiaugsmas, motyvacija ir gyvenimo variklis.“
Ji priduria, kad būtent šeima sulaikytų ją nuo sprendimo emigruoti:
„Vaikai, vyras, tėvai ir artimieji man yra patys svarbiausi žmonės. Dažnai sakau, kad negalėčiau išvykti gyventi į užsienį vien todėl, jog didžiausias žmogaus turtas yra žmonės, kuriuos turi šalia. Man labai svarbu juos dažnai matyti, palaikyti glaudų ryšį.“
Deimantė atvirauja, kad nori visą laiką praleisti su savo šeima, o gyventi be jų būtų tiesiog per sunku.
„Kasdien būnu su vaikais – nėra taip, kad praleisčiau su jais tik savaitgaliais ar retkarčiais, man tiesiog per sunku būtų gyventi be jų, ypač kol jie dar maži“, – sako ji pridurdama, kad vasaros atostogos tampa ypatingu laiku, nes vyresnėlis tuomet laisvas nuo mokyklos, tad didžiąją dalį šiltojo sezono šeima praleidžia kartu, derindami darbus su poilsiu“, – sako pašnekovė.
Nauja aistra – padelis ir kelionės
Be darbo ir šeimos, Deimantė atrado dar du gyvenimo variklius – sportą ir keliones.
„Mano draugai juokauja, kad aš arba atostogauju, arba žaidžiu padelį (šypsosi). Kartais išeina net po šešis kartus per savaitę. Jis atnešė ne tik fizinio krūvio ir gerų emocijų, bet ir naujų draugų“, – pasakoja ji.
Šią vasarą kartu su šeima automobiliu nuvažiavo net iki Juodkalnijos, pakeliui aplankė Kroatiją bei Bosniją ir Hercegoviną.
„Visur gražu, bet Lietuvoje vis tiek gražiausia“, – priduria ji.
„Gyvenu čia ir dabar“
Kalbėdama apie ateities planus, Deimantė pripažįsta – svarbiausia ne rytojus, o dabartis.
„Praeitis – tik prisiminimai, o ateitis – fantazijos. Viskas, ką turime, yra šiandiena. Tad stengiuosi išnaudoti kiekvieną dieną, būti čia ir dabar“, – sako ji.
Vis dėlto Deimantės gyvenime planų netrūksta.
„Artimiausias – rugsėjo pabaigoje skaitysiu pranešimą „WordPress“ tarptautinėje konferencijoje. Tai man labai svarbus įvertinimas, nes svetainių kūrimas yra sritis, kurioje tikrai mėgaujuosi dirbdama, ir džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti patirtimi“, – neslepia pašnekovė.
