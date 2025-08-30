„Nesu turėjusi vyro, kuris prieš mane nekėlė rankos“, – kraupią savo gyvenimo pusę atskleidė Adelė (vardas pakeistas). Bet moteris ir nustebino – ji pripažino, kad visame šiame košmare yra ir jos kaltės dalis.
Adelė „TV Pagalbos“ gelbėtoją Rūtą Filejevą pasitiko tikrai ne geriausios būklės – sumuštas veidas, sulaužytas žandikaulis, nosis, šonkauliai, mėlyna krūtinė, ranka. Visa tai – sugyventinio darbas. Su Sigitu (vardas pakeistas) Adelė gyvena 4 metus, pirmą kartą jis ranką prieš ją pakėlė praėjus 3 mėnesiams po pažinties. Pagrindinė smurto priežastis – abiejų sugyventinių priklausomybė alkoholiui.
„Tų visų kartų net neprisiminsiu“, – graudinosi Adelė.
Pareigūnai jau pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kūno sužalojimo. Tiesa, tyrimas vyksta ir dėl vyro, ir dėl moters veiksmų, nes gindamasi Adelė perdūrė sugyventiniui ranką.
„Paskambino Sigitas pranešti, kad man iš policijos laiškas atėjo. Sakau, gerai, atvažiuosiu su broliu ir policija. Jis sakė: girdi, sudaužysiu kaip obuolį prie policijos“, – sugyventinio skambutį prisiminė jauna moteris.
Adelė papasakojo ir dėl ko kilo paskutinis poros konfliktas – jiedu ir kaimynė buvo Sigito namuose, kai Sigitas pradėjo mušti Adelę. Smurtas tęsėsi dvi dienas, Sigitas buvo atėmęs Adelės mobilųjį telefoną ir tik moteriai pabėgus iš namo, jai pavyko išsikviesti pagalbą. Dvi dienas Adelė sugyventinio namuose patyrė smurtą, visą tą laiką buvo sulaužytais šonkauliais.
Dabar Sigitui yra uždrausta būti netoli Adelės ar bandyti su ja bendrauti. Vyras šį įsakymą pažeidė – kai Adelė išsikraustė gyventi pas savo mamą, Sigitas be perstojo moteriai skambinėjo telefonu.
Grįžimas į smurtautojo namus
Dabar Adelė turi prašymą padėti jai iš Sigito namų susirinkti savo daiktus bei padėti išsigydyti priklausomybes. Gelbėtoja R. Filejeva pradėjo nuo pirmo prašymo, tačiau prieš atvykstant į Sigito namus dėl visa pikto išsikvietė policijos pareigūnus.
Lydima pareigūnų Adelė įėjo į sugyventinio namus susirinkti likusių daiktų. Tuo tarpu policijos ir „TV Pagalbos“ komandos akivaizdoje vyras grasino, kad pakels prieš moterį ranką.
„Jei ji mane puola, kaip man apsiginti? – O kam išvis prieš moterį kelti ranką? – Nereikia gerti ir nebus tokių nesąmonių“, – į Rūtos klausimus atsakė Sigitas.
Vyras abejojo, ar Adelei pavyks išsigydyti priklausomybes ir ar ji nors mėnesį laiko pragyvens savo mamos namuose. Sigitas rodė visišką abejingumą, tačiau išgirdęs Rūtos siūlymą taip pat gydytis priklausomybes, susidomėjo:
„Galim gydytis. Sakau, kai negeriam, tai labai gražiai gyvenam“, – tikino Sigitas.
Kol Rūta bendravo su Sigitu, o Adelė buvo sugyventinio namuose rinkosi savo daiktus, jauna moteris pasijuto blogai – pradėjo svaigti ir skaudėti galvą.
Kas toliau laukė moters, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Ši TV3 televizijos laida „TV Pagalba“ pirmą kartą buvo parodyta 2025 m. gegužės 12 d.