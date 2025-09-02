9 paaugliai kaltinami 16-mečio nužudymu: mylimoji – pagrindinė organizatorė

Kai birželio 24 d. policijos pareigūnai prieš pat vidurnaktį atvyko į įvykio vietą, T. Wrightas gulėjo kelyje su daugybe šautinių žaizdų.
Vėliau buvo patvirtinta, kad vidurinės mokyklos moksleivis mirė netrukus po atvežimo į ligoninę.
Devyni paaugliai, tarp jų ir nužudytojo mergina, buvo suimti dėl jo tragiškos mirties.
Valdžios institucijos teigia, kad visa tai prasidėjo nuo romantiškos konkurencijos „dėl merginos“ ir baigėsi tragedija, rašo „The Independent“.
Nužudymas buvo ne tik suplanuotas, bet ir filmuojamas
Įtariama, kad 19-metis Devanas Raperis nušovė T. Wrightą. Policija nurodo, jog nužudymas ne tik buvo suplanuotas, bet ir nufilmuotas kito paauglio.
Tačiau neseniai duotame interviu T. Wrighto motina Ashley Lindsey leidiniui „Daily Mail“ sakė mananti, kad tiesa yra daug sudėtingesnė nei paprastas meilės trikampis.
„Mano sūnus nesidomėjo tokiomis kvailystėmis kaip meilės trikampiai“, – teigė A. Lindsey.
Ir pridūrė: „Vos prieš dvi dienas iki savo mirties jis man sakė, kad būti su Gianna jam yra tarsi išsipildžiusi svajonė. Jis ją tikrai mylėjo, bet galbūt net nenutuokė, kas vyksta aplink.“
Ji paaiškino, kad jie susitiko šių metų pradžioje per D. Raperį – įtariamąjį šaulį – ir draugavo vos keletą savaičių.
„Manau, ji tiesiog norėjo, kad jie pasipyktų, o ne kad viskas baigtųsi taip“, – pridūrė T. Wrighto geriausias draugas Ethanas Kirby.
Ir tęsė: „Tai buvo vaikiškas poelgis, tapęs tikra tragedija.“
Iš viso dėl T. Wrighto mirties kaltinami devyni paaugliai. Pasak „News 13“, netrukus tikimasi, kad pasiduos ir dešimtasis įtariamasis.
Įtariamasis šaulys – už grotų
19-metis D. Raperis iš Pietų Karolinos buvo suimtas kitą dieną po 16-mečio nužudymo.
Valdžios institucijos teigia, kad būtent jis paspaudė gaiduką kilus žodiniam konfliktui ir nušovė T. Wrightą apleisto kaimo kelio viduryje.
D. Raperiui pateikti kaltinimai dėl žmogžudystės ir ginklo laikymo smurtinio nusikaltimo metu. Jis tebėra už grotų be galimybės būti paleistas už užstatą.
„Tai buvo dviejų žmonių konfliktas“, – „News 13“ sakė šerifas T. J. Joye'as.
Jis tęsė: „Tai ne tas atvejis, kai kažkas tiesiog atvažiuoja ir nušauna pirmą pasitaikiusį žmogų. Jie turėjo problemų vienas su kitu, ir visa tai sukosi apie merginą.“
„Liūdniausia, kad 16-metis prarado gyvybę“, – pridūrė šerifas.
T. Wrighto motina „Daily Mail“ sakė: „Niekaip nesuprantu, kaip galima pereiti nuo keiksmažodžių iki žmogžudystės. Kai aš augau, jei vaikai susipešdavo, jie susitikdavo kokiame kelyje, pasimušdavo rankomis ir grįždavo namo. Niekas neimdavo ginklo.“
Nužudyto paauglio mergina atliko lemiamą vaidmenį
Praėjus kelioms dienoms po 16-mečio nužudymo, valdžios institucijos dėmesį atkreipė į T. Wrighto 17-metę draugę Gianną Helen Kistenmacher. Tyrėjų teigimu, ji atliko lemiamą vaidmenį nužudyme.
„Kistenmacher įtariama atvedusi įtariamąjį Devaną Raperį į nusikaltimo vietą, žinodama, kad jis ginkluotas, ir suvokdama, kad gali įvykti mirtina konfrontacija“, – teigiama šerifo biuro pranešime spaudai.
Ji apkaltinta nužudymu ir bendrininkavimu. Po paleidimo už užstatą iki teismo posėdžio kitą mėnesį ji laikoma namų arešto sąlygomis.
Tyrėjai taip pat teigia, kad būtent ji atvežė T. Wrightą į apleistą kelio ruožą, žinodama, kad D. Raperis yra ginkluotas ir gali kilti susidūrimas, pasibaigsiantis mirtimi.
Gilėjant tyrimui įtariamųjų ratas plėtėsi
Rugpjūčio 3 d. policija paskelbė apie dar trijų paauglių areštą: 18-mečio Hunterio Matthew Kendallo, 18-metės Corrinne Elizabeth Belviso ir 17-metės Sydney Marissos Kearns.
Dar keturi nepilnamečiai, kurių vardai neatskleidžiami, taip pat buvo sulaikyti.
„Jie buvo bendrininkai, atvedę ginkluotą Raperį į incidento vietą, žinodami, kad įvyks susidūrimas“, – „News 13“ sakė šerifo biuro majoras Michaelas Nunnas.
Pagal Pietų Karolinos įstatymą „vieno ranka yra visų ranka“ – kiekvienam plane dalyvavusiam paaugliui gali būti pateikti vienodi kaltinimai.
Kas buvo Trey Wrightas?
„Mano vaikas niekada nenusipelnė to, kas jam nutiko, – ir taškas. Jis buvo vienas iš milijono“, – „News 13“ sakė nužudyto T. Wrighto motina.
T. Wrightas, vidurinės mokyklos mokinys, žaidė futbolo ir beisbolo komandose, kaip nurodyta „GoFundMe“ kampanijoje. Jis dirbo „Vox Deer Processing“, mėgo motociklus, žvejybą ir laiką gamtoje.
„Jis buvo tikras gamtos vaikas, kuris mėgo važinėti motociklu, leisti laiką lauke ir gyventi visavertį gyvenimą“, – rašoma jo nekrologe.
Geriausias draugas Ethanas Kirby prisiminė jį kaip bebaimį. „Trey buvo nuostabus vaikas, bet ir šiek tiek kietas“, – sakė jis.
T. Wrighto šeimai ir draugams ši netektis – neapsakoma.
„Man tai košmaras, kurio niekam nelinkėčiau“, – sakė jo motina.
