TV3 naujienos > Užsienis

Dviejų policininkų nužudymas: ieškomo įtariamojo žmona ragina jį pasiduoti

2025-08-31 15:29 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 15:29

Australo, ieškomo dėl dviejų policininkų nužudymo, žmona sekmadienį Australijos žiniasklaidai išsiųstame pareiškime paragino savo vyrą pasiduoti.

Policija, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Smarkiai ginkluotas 56 metų įtariamasis Dezi Freemanas antradienį pabėgo į krūmynus, apšaudęs 10 policininkų komandą savo namuose Viktorijos valstijos šiaurės rytuose.

0
Smarkiai ginkluotas 56 metų įtariamasis Dezi Freemanas antradienį pabėgo į krūmynus, apšaudęs 10 policininkų komandą savo namuose Viktorijos valstijos šiaurės rytuose.

Policija pranešė, kad per šį šaudymą kaimiškoje Porepunkos gyvenvietėje žuvo 59 metų detektyvas Nealas Thompsonas ir 35 metų vyresnysis konsteblis Vadimas De Waartas (Vadimas de Vartas).

Sekmadienį įtariamojo žmona Amalia Freeman per savo advokatą žiniasklaidai išplatintame pareiškime paragino savo vyrą susisiekti su policija ir pasiduoti.

„Pritariame Viktorijos policijos prašymams greitai ir saugiai užbaigti šią tragediją“, – pareiškime teigė ji.

„Visiškai palaikau Viktorijos policiją ieškant mano vyro ir bendradarbiausiu su Viktorijos policija visais įmanomais būdais, – sakė moteris pareiškime. – Prašau, Dezi, jei tai matai ar girdi, paskambink 000 ir susitark su policija dėl pasidavimo plano.“

„Jaučia gilų sielvartą“

42 metų moteris teigė, kad ji ir jos vaikai „dėl dviejų pareigūnų netekties jaučia gilų sielvartą“.

Trečias pareigūnas taip pat buvo sužeistas į apatinę kūno dalį, bet, pasak policijos, turėtų pasveikti.

D. Freemano, kuris, kaip manoma, turi išgyvenimo krūmynuose įgūdžių ir gerai pažįsta vietovę, paieškose dalyvauja daugiau nei 450 policijos pareigūnų.

Australijos žiniasklaida teigia, kad užpuolikas yra radikalizuotas sąmokslo teorijų šalininkas ir priklauso „suvereniųjų piliečių“ judėjimui, kuris mano, kad jiems įstatymai netaikomi.

A. Freeman teigė, kad ji ir jos vaikai „gerbia svarbų Viktorijos policijos darbą ir neturi prieš valdžią nukreiptų pažiūrų“.

Vykdant tyrimą dėl žmogžudysčių, ji buvo sulaikyta kartu su savo 15 metų sūnumi ketvirtadienio vakarą, bet jie abu buvo paleisti po apklausos.

