Perskaičiusi apie 15-mečio žiaurų nužudymą garsi Lietuvos trenerė kreipiasi į visus: siunčia žinią

Trenerė, knygų autorė Viktorija Baltramiejūnienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu, kuriuo sutiko pasidalinti ir su tv3.lt naujienų portalo skaitytojais.
Moteris rašo apie tai, kaip ji mato situaciją bei pasidalina patarimais, ką galima būtų padaryti dėl savo vaikų saugumo.
Perskaičiusi apie 15-mečio žiaurų nužudymą garsi Lietuvos trenerė kreipiasi į visus
Viktorija tekstą išskiria į tris dalis: ką aš darau ir ko nedarau; Tai, ką aš asmeniškai galiu po šio įvykio bei Saugumo nustatymai.
Tai, ką daro Viktorija, seka 5 punktai:
„1. Vienas nepilnametis, tariamai, vienasmeniškai (be bendrininkų), itin žiauriai nužudė kitą. Savo artimą draugą. Tai yra bent jau per 10–15 metų vienintelis atvejis (mano žiniomis). Tai nėra dažnas, pavojingas, tendencingas ar jaunimo tarpe paplitęs elgesys.
Ar man, kaip Mamai, reikia bijoti, be reikalo nerimauti, kurstyti neigiamas mintis ir vesti save į nestabilią nervinę būseną? Ne! Nestabilus atsakingas suaugęs šeimoje yra taip pat pavojingas sau ir savo vaikams. Nurimkime.
2. Ar Žvėryno rajonas, miškelis, mokykla mano galvoje taps „bloga vieta”? Ne! Nes su tokia logika, pasidomėjus kiekvienu rajonu, galima jame aptikti baisių vietų.
3. Ar man reikia domėtis ir ieškoti kuo daugiau informacijos apie šį, konkretų atvejį? Vos ne, ką nužudymo rytą valgė įtariamasis, kaip buvo apsirengęs ir kokio jis ūgio ar svorio? Ne! Tai yra su išskirtiniu įvykiu susijusi informacija. Ir smulkmenų žinojimas yra „kaimo smalsumas”, „pokalbių tema”, „noras likti aktualiose naujienose”, bet su kriminologine situacija ir pavoju mano šeimai, tai neturi nieko bendro.
4. Ar aš noriu kelti versijas apie tai, kas iš tikrųjų galėjo nutikti? Nenoriu to daryti viešai, bet aišku – versijos yra. Mano pirmasis išsilavinimas niekur nedingo. Ir atitinkamai, sulyg kiekviena versija, keičiasi viskas įvykio vaizdas. Todėl šiam momentui nieko nesmerkiu, nieko nekaltinu, nieko nesigailiu. Mano galvoje yra faktas – skaudi tragedija. Viskas. Jeigu įmanoma mintimis ar parama palaikyti nukentėjusią šeimą – tai, mano galva, adekvatus elgesys.
5. Ar pulsiu kaltinti „valdžią”, „auklėjimą”, „jaunimo plačias laisves”? Ne! Nes 4 punktas (apie versijas) man neleidžia to daryti. Juk nieko tiksliai nežinau, todėl nieko nekaltinu ir nekurstau“.
Vėliau moteris dalinasi, ką ji asmeniškai gali padaryti dėl šio įvykio:
„1. Vieną dalyką jau padariau – vakar parašiau refleksijos postą. Man asmeniškai palengvėjo. Savo sienoje, ne portalams. Kiti gali savo mintis išlieti draugei, popieriaus lapui, vyrui ar žmonai.
2. Rašant jau iškėliau mintį, kad mes VISI galime tyliai apsidairyti ir paanalizuoti savo vaikų aplinką. Ar nėra jums kažkokių „kabliukų”, „nepaaiškinamų dalykų”, „kažko nenormalaus ar bauginančio” jūsų vaikų aplinkoje. Jeigu jaučiate, žvėriškai (ne protu) kažkokį negerą dalyką iš tam tikrų vaikų draugų/suaugusių – verta pagalvoti ką su tuo daryti?
Pasitikėkite savimi – jeigu jums „atrodo” – tai “jums neatrodo” daugeliu atvejų. Dar vienas dalykas „draugystės lipdymas” – nustokime tai daryti. Jeigu jūsų vaikas “nenori su kažkuo draugauti” arba draugystė „labai banguota emocionaliai”, neverskite bendrauti vien dėl to, kad yra „klasiokai”, „iš to paties namo”, ar „draugaujate/dirbate su tėvais” (sovietinio auklėjimo žmonės mane supras)“.
Saugumo patarimai
Galiausiai moteris pasidalina saugumo patarimais, ką galima būtų padaryti dėl savo vaikų saugumo:
„3. Iš naujo perkratykime saugumo taisykles su savo vaiku. O jeigu tokių neturite – šis įvykis yra proga susikurti taisykles. Jeigu vaikas priešinsies (atseit, jau didelis) ši tragedija yra „rimtas įrodymas”, kad atsarga gėdos nedaro.
- Sos skambučių mygtukas.
- Geolokaciją (labai tikslią) rodantis raktų pakabukas ar įsiuva drabužiuose (batuose), įdėklas papuošaluose.
- Telefono funkcijos įjungimas, kuomet išsijungia (pvz. išsikrauna telefonas) jums iškart ateina paskutinė geolokacija.
- kodiniai žodžiai SMS ir telefonu. Jeigu vaikas parašo arba juos pasako telefonu, jums žinoma, kaip turite elgtis.
4. Kontaktinis sportas. Deja, bet nemuštas, sesių ar brolių neapstumdytas vaikas, fizinės agresijos atveju yra beveik bejėgis. Ir tai ne jo „skystumas”, „kaltė” ar pan., jis tiesiog neturi nustatymų, kaip „gintis”, nesuvokia savo ir skriaudiko kūno galimybių.
5. Labai svarbus dalykas, kurio nežino turbūt 99% tėvų (mes irgi nežinojome, kol neištiko būtinumas). Kreipkitės į specialistus (mums paaiškino psichologė), kurie gali nustatyti jūsų vaiko prigimtinę reakciją į didelį stresą ar pavojų. Tai kritiškai svarbu – bėk! Bek, pulk, sustink – 3 pagrindinės reakcijos. Jeigu jūsų vaikas yra „sustink”, tuomet jūs žinosite, kad jis gali tapti „moliu” pavojaus atveju ir su juo bus galima daryti ką tik nori.
Tuomet leisti į vakarėlius, naktinėti mieste, keliones be suaugusių, ar eiti su mažai pažįstamais žmonėmis,tokį vaiką pavojingiau, negu kitus. Kitos reakcijos duos kitokį galimą elgesį jūsų vaike pavojaus atveju. Šitą dalyką mes apie save ne visi žinome, nes gyvenimas būtų žymiai aiškesnis ir saugesnis.
6. Fatalizmo pripažinimas. Daryk viską, kas įmanoma, ir tegul įvyksta tai, kas turi įvykti. Mano močiutė sakydavo “gyvenime visko būna”. Buvau jauna ir juokdavausi iš jos, kad tikrai „ne visko”. O dabar taip suprantu seno ir gyvenimo sunkumus mačiusio žmogaus pasakymą. Taigi… Visko būna… Ar mes galime numatyti ir pakeisti visus blogus dalykus? Taigi…
Nežinau, pasidalinau savo įžvalgomis. Kaip Mama ir pilietė, gal kažkam bus naudinga žinoti, jog mąstome panašiai arba paskatins imtis paprastų veiksmų šeimoje. Aš ne vaikų saugumo specialistė, ne ekspertė. Tiesiog norisi kažką naudingo veikti nelaimės atveju.
Būkite saugūs ir sveiki“, – rašo Viktorija.
Vilniuje žiauriai nužudytas 15-metis
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad paaugliui mįslingai dingus praėjusį šeštadienį, tėvai ėmė jo ieškoti. Sekmadienį ryte pareigūnai rado jo kūno dalis Žvėryne konteineryje.
Kaip buvo minima TV3 žinių reportaže, policija apklausė įtariamąjį, taip pat 15-metį. Bendraamžiai lankė tą pačią mokyklą.
Galiausiai pats įtariamasis parodė tyrėjams mišką ir konkrečią vietą, kur, kaip pasakojo pats, paslėpė nužudytojo palaikus – kūno dalis.
Žmogžudystė, įvairių šaltinių duomenimis, itin žiauri – ant kūno daugybė smurto žymių, kūno dalys, kaip pranešama, rastos konteineryje ir miškelyje.
Prokuratūra daugiau informacijos apie nusikaltimą neteikia. Bendraamžio nužudymu įtariamą paauglį prokuratūra tiesmo prašė suimti vienam mėnesiui ir tam teismas pritarė. Kol kas nužudymo motyvai neaiškūs.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Žvėryno bendruomenė renka paramą tragedijos sukrėstai šeimai.
Aukoti kviečiama į „Tikrosios Žvėryno Bendruomenės“ sąskaitą:
LT147189900010700481 / paskirtis: parama nukentėjusiai šeimai.
