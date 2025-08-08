Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Perskaičiusi apie 15-mečio žiaurų nužudymą garsi Lietuvos trenerė kreipiasi į visus: siunčia žinią

2025-08-08 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 10:55

Vilniuje atsisveikinama su Žvėryne praėjusį savaitgalį, kaip įtariama, bendraamžio žiauriai nužudytu 15-mečiu. Ši istorija sukrėtė visą Lietuvą – paauglio kūno dalys, kaip pranešama, buvo rastos konteineriuose ir netoliese esančiame miškelyje.

Vilniuje atsisveikinama su Žvėryne praėjusį savaitgalį, kaip įtariama, bendraamžio žiauriai nužudytu 15-mečiu. Ši istorija sukrėtė visą Lietuvą – paauglio kūno dalys, kaip pranešama, buvo rastos konteineriuose ir netoliese esančiame miškelyje.

REKLAMA
3

Trenerė, knygų autorė Viktorija Baltramiejūnienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu, kuriuo sutiko pasidalinti ir su tv3.lt naujienų portalo skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteris rašo apie tai, kaip ji mato situaciją bei pasidalina patarimais, ką galima būtų padaryti dėl savo vaikų saugumo.

REKLAMA
REKLAMA

Perskaičiusi apie 15-mečio žiaurų nužudymą garsi Lietuvos trenerė kreipiasi į visus

Viktorija tekstą išskiria į tris dalis: ką aš darau ir ko nedarau; Tai, ką aš asmeniškai galiu po šio įvykio bei Saugumo nustatymai.

REKLAMA

Viktorija Baltramiejūnienė uždaro savo verslą
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viktorija Baltramiejūnienė uždaro savo verslą

Tai, ką daro Viktorija, seka 5 punktai:

„1. Vienas nepilnametis, tariamai, vienasmeniškai (be bendrininkų), itin žiauriai nužudė kitą. Savo artimą draugą. Tai yra bent jau per 10–15 metų vienintelis atvejis (mano žiniomis). Tai nėra dažnas, pavojingas, tendencingas ar jaunimo tarpe paplitęs elgesys.

Ar man, kaip Mamai, reikia bijoti, be reikalo nerimauti, kurstyti neigiamas mintis ir vesti save į nestabilią nervinę būseną? Ne! Nestabilus atsakingas suaugęs šeimoje yra taip pat pavojingas sau ir savo vaikams. Nurimkime.

REKLAMA
REKLAMA

2. Ar Žvėryno rajonas, miškelis, mokykla mano galvoje taps „bloga vieta”? Ne! Nes su tokia logika, pasidomėjus kiekvienu rajonu, galima jame aptikti baisių vietų.

3. Ar man reikia domėtis ir ieškoti kuo daugiau informacijos apie šį, konkretų atvejį? Vos ne, ką nužudymo rytą valgė įtariamasis, kaip buvo apsirengęs ir kokio jis ūgio ar svorio? Ne! Tai yra su išskirtiniu įvykiu susijusi informacija. Ir smulkmenų žinojimas yra „kaimo smalsumas”, „pokalbių tema”, „noras likti aktualiose naujienose”, bet su kriminologine situacija ir pavoju mano šeimai, tai neturi nieko bendro.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

4. Ar aš noriu kelti versijas apie tai, kas iš tikrųjų galėjo nutikti? Nenoriu to daryti viešai, bet aišku – versijos yra. Mano pirmasis išsilavinimas niekur nedingo. Ir atitinkamai, sulyg kiekviena versija, keičiasi viskas įvykio vaizdas. Todėl šiam momentui nieko nesmerkiu, nieko nekaltinu, nieko nesigailiu. Mano galvoje yra faktas – skaudi tragedija. Viskas. Jeigu įmanoma mintimis ar parama palaikyti nukentėjusią šeimą – tai, mano galva, adekvatus elgesys.

REKLAMA

5. Ar pulsiu kaltinti „valdžią”, „auklėjimą”, „jaunimo plačias laisves”? Ne! Nes 4 punktas (apie versijas) man neleidžia to daryti. Juk nieko tiksliai nežinau, todėl nieko nekaltinu ir nekurstau“.

Vėliau moteris dalinasi, ką ji asmeniškai gali padaryti dėl šio įvykio:

„1. Vieną dalyką jau padariau – vakar parašiau refleksijos postą. Man asmeniškai palengvėjo. Savo sienoje, ne portalams. Kiti gali savo mintis išlieti draugei, popieriaus lapui, vyrui ar žmonai.

REKLAMA

2. Rašant jau iškėliau mintį, kad mes VISI galime tyliai apsidairyti ir paanalizuoti savo vaikų aplinką. Ar nėra jums kažkokių „kabliukų”, „nepaaiškinamų dalykų”, „kažko nenormalaus ar bauginančio” jūsų vaikų aplinkoje. Jeigu jaučiate, žvėriškai (ne protu) kažkokį negerą dalyką iš tam tikrų vaikų draugų/suaugusių – verta pagalvoti ką su tuo daryti?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasitikėkite savimi – jeigu jums „atrodo” – tai “jums neatrodo” daugeliu atvejų. Dar vienas dalykas „draugystės lipdymas” – nustokime tai daryti. Jeigu jūsų vaikas “nenori su kažkuo draugauti” arba draugystė „labai banguota emocionaliai”, neverskite bendrauti vien dėl to, kad yra „klasiokai”, „iš to paties namo”, ar „draugaujate/dirbate su tėvais” (sovietinio auklėjimo žmonės mane supras)“.

REKLAMA

Saugumo patarimai

Galiausiai moteris pasidalina saugumo patarimais, ką galima būtų padaryti dėl savo vaikų saugumo:

„3. Iš naujo perkratykime saugumo taisykles su savo vaiku. O jeigu tokių neturite – šis įvykis yra proga susikurti taisykles. Jeigu vaikas priešinsies (atseit, jau didelis) ši tragedija yra „rimtas įrodymas”, kad atsarga gėdos nedaro.

REKLAMA

- Sos skambučių mygtukas.

- Geolokaciją (labai tikslią) rodantis raktų pakabukas ar įsiuva drabužiuose (batuose), įdėklas papuošaluose.

- Telefono funkcijos įjungimas, kuomet išsijungia (pvz. išsikrauna telefonas) jums iškart ateina paskutinė geolokacija.

- kodiniai žodžiai SMS ir telefonu. Jeigu vaikas parašo arba juos pasako telefonu, jums žinoma, kaip turite elgtis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

4. Kontaktinis sportas. Deja, bet nemuštas, sesių ar brolių neapstumdytas vaikas, fizinės agresijos atveju yra beveik bejėgis. Ir tai ne jo „skystumas”, „kaltė” ar pan., jis tiesiog neturi nustatymų, kaip „gintis”, nesuvokia savo ir skriaudiko kūno galimybių.

5. Labai svarbus dalykas, kurio nežino turbūt 99% tėvų (mes irgi nežinojome, kol neištiko būtinumas). Kreipkitės į specialistus (mums paaiškino psichologė), kurie gali nustatyti jūsų vaiko prigimtinę reakciją į didelį stresą ar pavojų. Tai kritiškai svarbu – bėk! Bek, pulk, sustink – 3 pagrindinės reakcijos. Jeigu jūsų vaikas yra „sustink”, tuomet jūs žinosite, kad jis gali tapti „moliu” pavojaus atveju ir su juo bus galima daryti ką tik nori.

REKLAMA

Tuomet leisti į vakarėlius, naktinėti mieste, keliones be suaugusių, ar eiti su mažai pažįstamais žmonėmis,tokį vaiką pavojingiau, negu kitus. Kitos reakcijos duos kitokį galimą elgesį jūsų vaike pavojaus atveju. Šitą dalyką mes apie save ne visi žinome, nes gyvenimas būtų žymiai aiškesnis ir saugesnis.

6. Fatalizmo pripažinimas. Daryk viską, kas įmanoma, ir tegul įvyksta tai, kas turi įvykti. Mano močiutė sakydavo “gyvenime visko būna”. Buvau jauna ir juokdavausi iš jos, kad tikrai „ne visko”. O dabar taip suprantu seno ir gyvenimo sunkumus mačiusio žmogaus pasakymą. Taigi… Visko būna… Ar mes galime numatyti ir pakeisti visus blogus dalykus? Taigi…

REKLAMA

Nežinau, pasidalinau savo įžvalgomis. Kaip Mama ir pilietė, gal kažkam bus naudinga žinoti, jog mąstome panašiai arba paskatins imtis paprastų veiksmų šeimoje. Aš ne vaikų saugumo specialistė, ne ekspertė. Tiesiog norisi kažką naudingo veikti nelaimės atveju.

Būkite saugūs ir sveiki“, – rašo Viktorija.

Vilniuje žiauriai nužudytas 15-metis 

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad paaugliui mįslingai dingus praėjusį šeštadienį, tėvai ėmė jo ieškoti. Sekmadienį ryte pareigūnai rado jo kūno dalis Žvėryne konteineryje. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip buvo minima TV3 žinių reportaže, policija apklausė įtariamąjį, taip pat 15-metį. Bendraamžiai lankė tą pačią mokyklą. 

Galiausiai pats įtariamasis parodė tyrėjams mišką ir konkrečią vietą, kur, kaip pasakojo pats, paslėpė nužudytojo palaikus – kūno dalis. 

Vilniuje šiukšlių konteineryje rasti nužudyto paauglio palaikai (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Žmogžudystė, įvairių šaltinių duomenimis, itin žiauri – ant kūno daugybė smurto žymių, kūno dalys, kaip pranešama, rastos konteineryje ir miškelyje. 

Prokuratūra daugiau informacijos apie nusikaltimą neteikia. Bendraamžio nužudymu įtariamą paauglį prokuratūra tiesmo prašė suimti vienam mėnesiui ir tam teismas pritarė. Kol kas nužudymo motyvai neaiškūs. 

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Žvėryno bendruomenė renka paramą tragedijos sukrėstai šeimai

Aukoti kviečiama į „Tikrosios Žvėryno Bendruomenės“ sąskaitą: 

LT147189900010700481 / paskirtis: parama nukentėjusiai šeimai. 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Policija. ELTA / Andrius Ufartas
Nelaimė Vilniuje: mirė pro buto langą iškritęs vyras (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
erkė
erkė
2025-08-08 11:02
Garsi Lietuvos trenerė. Nu jūs debilai ten redakcijoje?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų