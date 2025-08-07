Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Nidos festivalyje galimai išžaginus jauną merginą – šokiruojantys pareigūnės žodžiai: sukėlė pykčio bangą

2025-08-07 12:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 12:25

Liepos mėnesį Nidoje vykstant festivaliui „Ant bangos“ galimai du vyrai išprievartavo 20-metę. Mergina įtaria, kad jai į gėrimą vienas iš nusikaltėlių įpylė oksiko – prievartavimo narkotiko. Ši istorija sukrėtė visą Lietuvą, o visai neseniai naidėjo ir pasipiktinimas dėl vienos pareigūnės pasisakymų.

Roma Kryževičienė

22

Neringoje visai neseniai vyko vieša diskusija, skirta aptarti galimą nusikalstamą įvykį, nutikusį per festivalį „Ant bangos“. Susitikimo metu buvo kalbama apie festivalių metu kylančius saugumo iššūkius – tarp jų seksualinio smurto atvejus, narkotikų vartojimą, alkoholio problemas bei kitus aktualius klausimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo įžvalgomis šiame renginyje pasidalino ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyriaus vyresniosios specialistė Roma Kryževičienė. Vis dėlto jos pasisakymai sulaukė didžiulės kritikos.

Diskusijai jau įsivažiavus, R. Kryževičienė nutarė pasidalinti savo darbine patirtimi. 

„Kaip pareigūnė negaliu išeiti nepasakius. Paskutinio šio atvejo būtent atvejo rezultatas buvo, kad ji neturi 20-ies metų. Tai žiūrėkite, alkoholiniai gėrimai iki 20-ies metų apskritai Lietuvoje yra draudžiami, negalima. Ten irgi pakabinkite kur nors lentelę, kad iki 20 metų negalima. Aš žinau, kad jie gali gauti, gali įsinešti, mes visko neišspręsim, viskam neužbėgsim už akių. Pilnamečiai pas mus nuo 18-os, o alkoholis nuo 20-ies. Čia dar vienas niuansas. Šiaip tai, žinokite, kai turi informacijos, kad jaunas žmogus išgeria labai daug, tai ten tų papildomų priemonių gali nereikėti, kad jie nieko neatsimintų ir nugriūtų kažkur“, – rėžė R. Kryževičienė.

Į šiuos pareiškimus neigiamai sureagavo ir kiti diskusijos dalyviai, paraginę nekaltinti aukų.

„Labai dažnai aukos nesikreipia dėl būtent tokio požiūrio, kad jos pačios kaltos – tu vartojai, tu pati gėrei. Tai kažkaip sistema turėtų kitaip žiūrėti. Aš suprantu, kad tai nėra legalu, bet tas visuomenės požiūris yra didžiulė mūsų visuomenės opa“.

Sukėlė pyktį

Tokie pareigūnės pasisakymai supykdė ir plačiąją visuomenę. Po diskusijos vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose pasipylė pikti komentarai.

„Jeigu iki šiol buvo baisu kreiptis į Lietuvos policiją, tai nežinau, kaip bus po šio policininkės pasirodymo, negana to, kad dažnai ji tiesiog sedėjo ir juokėsi, dalyvaudama pokalbyje apie merginos išprievartavimą ir žmonių saugumą. Kraupu“, – rašė kita moteris.

„Nemanau, jog policininkės išsireiškimas buvo tinkamas šioje vietoje. Reikia suprasti, jog būtent toks mastymas ir aukos kaltinimas mat ji „per daug prigėrus“ yra netinkamas ir prisideda prie esamos problemos. Juk jei žmogus apsvaiges nuo alkoholio vis vien nėra teisinga prie jo lysti, mušti ar juolab prievartauti. Pasirodė, jog empatijos 0.

Linkiu, jog jūs ar jūsų dukra nepapultu į tokių žmonių rankas, kad netektų susidurti su tokiu visuomenės aukos kaltinimo sindromu aka „Ji pati to norėjo“. Nei vienas asmuo savo noru nepatenka į tokias situacijas ir manau, jog GINTI SAUGOTI PADĖTI turėtų daryti daug daugiau negu mėtyti ampatiškus išsireiškimus“, – antrino kita.

„Gėda turėtų būti tokiai neprofesionaliai pareigūnei. Policija vėl kaltina aukas!“ – rašė kita internautė.

Prabilo draugė

Portalas tv3.lt primena, kad liepos 18-21 dienomis Nidoje vykstant festivaliui „Ant bangos“ galimai du vyrai išprievartavo 20-metę. Prokuratūra patvirtino, kad pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl išžaginimo.

Nukentėjusiosios draugė portalui „15min“ pasakojo, kad ji buvo išžaginta po to, kai festivalio metu buvo apsvaiginta.

„Ji jau buvo šiek tiek apsvaigusi – kaip dažnai nutinka tokiuose renginiuose, bet nesitikėjo, kad tas žmogus veiks tyčia, turėdamas tamsių ketinimų.“

Merginos draugė pasakoja, kad 20-metę užkalbino šviesiaplaukis vyriškis bei pasiūlė jai atneštą gėrimą, kuriame, galimai, buvo oksiko – prievartavimo narkotiko.

„Gėrimas, kaip įtariama, buvo paveiktas (klastingai papildytas medžiagomis) ir vyras pasiūlė nueiti prie jūros. Ten mergina netrukus prarado sąmonę, o vėliau paaiškėjo, kad ją išžagino du skirtingi vyrai (tai patvirtino DNR tyrimas). Ji atsipeikėjo visiškai nuoga, apleista, pažeminta. Ir tik atsitiktinai pro šalį ėję nepažįstami žmonės ją pastebėjo ir padėjo.“

Kaip, anot draugės, pasakojo kiti festivalio dalyviai, žmonės pastebėjo ant gultų santykiaujančią porelę. Vis tik nuoga mergina atsibudo visai šalia esančiame miškelyje. Tad kur tiksliai, o gal ir abiejose vietose, įvyko nusikaltimas, nėra aišku.

O ką
O ką
2025-08-07 12:45
Ji neteisingai pasakė? Tik konstatavo faktą, kad iki 20 m alkoholis draudžiamas. Ar tu su tuom nesutinki?
Atsakyti
Šiaip
Šiaip
2025-08-07 13:01
Jeigu nusikaltimas yra padarytas, jis turi būti išaiškintas ir nusikaltėliai nubausti. Tačiau tikėtis, kad policija gali veiksmingai vykdyti tokių nusikaltimų prevenciją... Prie kiekvienos geriančios ar šiaip besisvaiginančios merginos pastatyti po policininką ar, dar geriau, ekipažą, kad, ginkdie, kas nors neturėtų su ja lytinių santykių...
Atsakyti
pareigūnė teisi!
pareigūnė teisi!
2025-08-07 13:10
Geri alkoholį - savęs nebekontroliuoji - tai taikoma ir merginoms klubuose, ir vairuotojams bei vairuotojoms, ir visiems. Dulkiniesi be prezervatyvo - lauk AIDS ir panašiai. Bet žmonės galvoja, kad čia nutiks tik KITIEMS, NE MAN.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (22)
