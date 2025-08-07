Policija ieško dingusio 12-mečio berniuko: 5 metus nelanko mokyklos

Kaip skelbia policija, liepos 28 dieną buvo gautas raštas dėl mažamečio, gim. 2013 m., deklaruota gyvenamoji vieta Tauragėje, paieškos.
Mažametis nuo 2020 metų sausio 31 dienos nelanko ugdymo įstaigos, deklaruotoje gyvenamojoje vietoje negyvena, jo buvimo vieta nežinoma.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dingusiam be žinios asmeniui surasti.
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Greta Kęsminaitė-Pudžemė Eltai teigė, kad į pareigūnus kreipėsi vaiko teisių atstovai, jie pranešė, kad nuo 2020 metų mažametis nelanko jokios ugdymo įstaigos Lietuvoje.
„Pareigūnai visomis išgalėmis bando surasti vaiką“, – Eltai sakė policijos atstovė.
Berniuko tėvai policijai nebuvo žinomi.
