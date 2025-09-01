Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Meška užpuolė moterį prie pat namų: kaimynas aptiko ją sunkiai sužeistą

2025-09-01 15:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 15:13

Ankstyvą rytą išėjusi pasivaikščioti prie savo namų Aliaskoje trijų vaikų mama patyrė tikrą siaubą – ją užpuolė meška ir nuvilko apie 100 metrų. Smarkiai sužalota 36-erių moteris stebuklingai išgyveno ir šiuo metu gydoma ligoninėje, jai atliktos sudėtingos operacijos.

Meška užpuolė moterį prie pat namų: kaimynas aptiko ją sunkiai sužeistą (nuotr. SCANPIX)

Ankstyvą rytą išėjusi pasivaikščioti prie savo namų Aliaskoje trijų vaikų mama patyrė tikrą siaubą – ją užpuolė meška ir nuvilko apie 100 metrų. Smarkiai sužalota 36-erių moteris stebuklingai išgyveno ir šiuo metu gydoma ligoninėje, jai atliktos sudėtingos operacijos.

0

36 metų Ariean Fabrizio Colton stebuklingai išgyveno šį siaubingą užpuolimą, tačiau, pasak vietos laukinės gamtos pareigūnų ir jos sukrėstos šeimos, dėl sunkių sužalojimų jai buvo atlikta operacija, ir moteris vis dar gydoma ligoninėje, rašo „New York Post“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žvėris vilko ją keliu, kol kaimynas, išėjęs į savo kiemą, rado moterį kruviną ir sukrėstą, pranešė Aliaskos laukinės gamtos pareigūnas Davidas Looringas televizijai KTUU.

„Jis išgirdo garsus, primenančius meškos urzgimą. Vyras anksčiau buvo matęs meškų, tad manė, kad vienas jų galėjo pagauti šunį ar ką nors panašaus“, – žiniasklaidai pasakojo pareigūnas.

„Iš pradžių jis į tai nesureagavo, bet kai garsai pasikartojo, dienos šviesoje išėjo į lauką ir savo sklypo miške rado moterį“, – tęsiama pranešime.

Moteris patyrė rimtų sužalojimų

Gyvūnų apsaugos pareigūnai teigia, kad vedusi slaugytoja, neseniai persikėlusi į pietų Aliaską, buvo sąmoninga, kai ją rado, tačiau stipriai kraujavo jos veidas ir galva.

A.Colton buvo skubiai išgabenta į Ankoridžą, esantį beveik už trijų valandų kelio nuo jos namų.

„Jos būklė stabili, tačiau ji patyrė rimtų sužalojimų, dėl kurių reikės sudėtingų operacijų ir ilgo gydymo ligoninėje“, – sakė artimieji „GoFundMe“ platformoje.

Pareigūnai, remdamiesi pėdsakais, mano, kad moterį užpuolė rudasis lokys, tačiau žvėris kol kas nerastas. Jie ragina gyventojus ir lankytojus būti itin budriems – lokiai ruošiasi žiemai, todėl aktyviai maitinasi lašišomis bei uogomis.

„Jei einate į mišką, pasirūpinkite, kad girdėtumėte aplinką ir tai, kas vyksta“, – priminė D. Looringas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

