TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Čančaras baigė etapą Milano ekipoje

2025-10-22 12:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 12:30

Milano „EA7 Emporio Armani“ komandą paliko vasarą atvykęs Vlatko Čančaras.

V.Čančaras paliko Milano ekipą (Scanpix nuotr.)

0

Oficialiai paskelbta, kad 28 metų 203 cm ūgio puolėjas palieka madų sostinę. Pirmadienį ekipą papildė Nate'as Sestina.

Slovėnijos žiniasklaida skelbė, kad italai buvo nepatenkinti V.Čančaro darbu treniruotėse, o netrukus jį sustabdė kelio problemos.

V.Čančaras spėjo sužaisti vos du Eurolygos mačus – 15 sužaistų minučių nepelnė nė taško ir surinko -5 naudingumo balus.

