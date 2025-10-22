Čančaras baigė etapą Milano ekipoje

Oficialiai paskelbta, kad 28 metų 203 cm ūgio puolėjas palieka madų sostinę. Pirmadienį ekipą papildė Nate'as Sestina.
Slovėnijos žiniasklaida skelbė, kad italai buvo nepatenkinti V.Čančaro darbu treniruotėse, o netrukus jį sustabdė kelio problemos.
V.Čančaras spėjo sužaisti vos du Eurolygos mačus – 15 sužaistų minučių nepelnė nė taško ir surinko -5 naudingumo balus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA