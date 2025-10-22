Europos Parlamentas pritarė: keisis vairuotojo pažymėjimai, laukia griežtesnė vairuotojų kontrolė

Siekiant sumažinti kasmet beveik 20 tūkstančių gyvybių nusinešančių avarijų skaičių, numatomi esminiai pokyčiai: nuo skaitmeninio pažymėjimo įvedimo iki griežtesnių reikalavimų naujiems vairuotojams ir efektyvesnės nuobaudų kontrolės tarp šalių.
Vienas svarbiausių atnaujinimų – mokymo ir egzaminavimo proceso pokyčiai. Laikant egzaminą bus tikrinamos žinios apie rizikas, susijusias su „aklomis zonomis“, teisingu vairuotojo asistentų naudojimu, saugiu durelių atidarymu ir pavojais kalbant telefonu prie vairo.
Didesnis dėmesys bus skiriamas pažeidžiamiausių eismo dalyvių – pėsčiųjų, vaikų ir dviratininkų – saugumui.
Keičiasi ir pažymėjimų galiojimo terminai. Lengvųjų automobilių ir motociklų vairuotojams, standartinis vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas bus 15 metų, tačiau šalys narės, kuriose vairuotojo pažymėjimas naudojamas ir kaip asmens tapatybės kortelė, galės jį sutrumpinti iki 10 metų.
Sunkvežimių ir autobusų vairuotojams lieka galioti 5 metų terminas. Numatyta galimybė trumpinti pažymėjimo galiojimą vyresniems nei 65 metų vairuotojams, susiejant jį su dažnesnėmis medicininėmis patikromis.
Privalomos taps medicininės patikros prieš gaunant pirmąjį pažymėjimą ir prieš jį pratęsiant (ypač tikrinant regą ir širdies bei kraujagyslių sistemos būklę).
Tiesa, šalys narės turės teisę lengvųjų automobilių ir motociklų vairuotojams formalų patikrinimą pakeisti savęs vertinimo anketomis ar kitomis nacionaliniu lygiu sukurtomis sistemomis.
Naujiems vairuotojams bus taikomas dvejų metų bandomasis laikotarpis su griežtesnėmis taisyklėmis ir didesnėmis baudomis už vairavimą išgėrus ar saugos diržų nenaudojimą.
Taip pat įteisinama galimybė gauti B kategorijos pažymėjimą nuo 17 metų, tačiau iki pilnametystės toks vairuotojas galės vairuoti tik lydimas patyrusio vairuotojo.
Siekiant pritraukti jaunimą į profesionalių vairuotojų gretas, sunkvežimio vairuotojo pažymėjimą bus galima gauti nuo 18 metų (turint profesinės kvalifikacijos pažymėjimą).
Didelė naujovė – skaitmeninis vairuotojo pažymėjimas. Jis bus saugomas mobiliajame telefone ir palaipsniui taps pagrindine forma visoje ES. Tačiau europarlamentarai iškovojo, kad privalomai išliks galimybė gauti ir fizinę plastikinę kortelę – institucijos privalės ją išduoti per tris savaites.
Kartu stiprinama ir tarpvalstybinė nuobaudų kontrolė. Valstybių institucijos privalės nedelsiant keistis informacija apie atimtas ar negaliojantį vairavimo pažymėjimą ir ypač už šiurkščius pažeidimus: vairavimą išgėrus ar apsvaigus, mirtiną avariją ar didelį greičio viršijimą (pvz., daugiau nei 50 km/val.). Tikimasi, kad tai padės pažaboti neatsakingą vairavimą užsienyje.
Naujosios taisyklės įsigalios praėjus 20 dienų po jų paskelbimo ES oficialiajame leidinyje. Šalys narės turės trejus metus perkelti jas į nacionalinę teisę ir dar metus pasiruošti jų įgyvendinimui.
Šie pokyčiai yra dalis platesnio ES Kelių saugumo paketo, kuriuo siekiama iki 2050 metų pasiekti „Viziją nulis“ – nulinį žuvusiųjų skaičių keliuose.
