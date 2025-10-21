Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Vairuotojai įtaria klastą: ar po remonto viena pagrindinių Kauno miesto gatvių pasikeis neatpažįstamai?

2025-10-21 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 20:20

Kasdienės spūstys Kauno gatvėse – skaudi realybė daugeliui miestiečių. Tačiau šiuo metu visas vairuotojų pyktis ir nekantrumas sutelktas į vieną tašką – Milikonių kalną.

Milikonių kalno rekonstrukcija (nuotr. Kauno savivaldybės)
13

Kasdienės spūstys Kauno gatvėse – skaudi realybė daugeliui miestiečių. Tačiau šiuo metu visas vairuotojų pyktis ir nekantrumas sutelktas į vieną tašką – Milikonių kalną.

0

Jau kurį laiką besitęsianti šios gyvybiškai svarbios arterijos, jungiančios centrą su tankiai apgyvendintu Šilainių mikrorajonu, rekonstrukcija kelia ne tik kasdienius nepatogumus, bet ir nerimą dėl ateities.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Milikonių kalno rekonstrukcija
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Milikonių kalno rekonstrukcija

Socialiniame tinkle miesto gyventojai aktyviai dalinasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matyti rekonstruotos atkarpos vaizdai, o šalia jų vyksta ir karštos diskusijos dėl Kauno miesto savivaldybės užsakytų darbų kokybės.

Aplinkinių rajonų gyventojai baiminasi, ar ilgai laukta rekonstrukcija iš tiesų pagerins situaciją. Daugelis svarstė ar Milikonių kalnas, turintis atlaikyti milžiniškus transporto srautus, netaps dar viena modernių „saugaus judumo“ sprendimų auka? Ar po rekonstrukcijos gatvės pralaidumas nesumažės dėl platesnių šaligatvių, dviračių takų ar kitų eismą raminančių priemonių, taip tik dar labiau paaštrinant spūsčių problemą?

Rekonstrukciją pradėjo pavasarį

Šios svarbios Kauno transporto arterijos rekonstrukcijai savivaldybė pradėjo ruoštis dar 2025 metų pradžioje. Ilgus metus Milikonių kalno būklė kėlė pagrįstą gyventojų nepasitenkinimą – susidėvėjusi danga ir vis gilėjančios duobės ne tik apsunkino eismą, bet ir kėlė pavojų jų vairuojamiems automobiliams. 

Galiausiai, gegužės viduryje, pasirodė ilgai laukta žinia – nuo gegužės 21 dienos kelias bus uždaromas kapitaliniam remontui.

„Tai – viena pagrindinių susisiekimo arterijų tarp Šilainių ir miesto centro, kuria naudojasi ir tarpmiestiniai autobusai. Susidėvėjęs asfaltas, vis gilėjančios išdaužos greitai liks užmarštyje. Imamės darbų pilna apimtimi“, – tuomet sprendimą argumentavo Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis, žadėdamas, kad eismas visoms transporto priemonėms bus atvertas iki lapkričio 1-osios dienos. 

Ar gyventojų nuogąstavimai pagrįsti?

Siekdami sužinoti ar Kauno miesto gyventojų baimės dėl susiaurintos važiuojamosios dalies yra pagrįstos, kreipėmės į Kauno miesto savivaldybę. 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis patikino, kad po rekonstrukcijos eismo juostų šioje svarbioje arterijoje ne tik nesumažės, bet kai kuriose atkarpose padaugės.

Atkarpoje tarp Varnių ir Linkuvos gatvių sankryžos bei susikirtimo su Pryšmančių gatve bus įrengtos trys eismo juostos: dvi leidžiantis žemyn ir viena – kylant Šilainių link. Papildoma juosta nusileidimo atkarpoje, pasak savivaldybės atstovo, leis transporto priemonėms patogiau „įsilieti“ į srautą Varnių gatvėje.

Įkalnėje taip pat atsiras papildoma juosta, skirta sukantiems į kairę, į Pryšmančių gatvę. „Taip bus užtikrintas maksimalus pralaidumas važiuojantiems tiesiai Šilainių kryptimi“, – teigia A. Pakalniškis.

Savivaldybės atstovas taip pat informavo, kad rekonstrukcijos darbai vyksta pagal planą ir jau yra atlikta 87 proc. visų numatytų darbų. Greta važiuojamosios dalies tvarkymo, formuojami ir tvirtinami šlaitai, ant kurių bus įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai.

Vis dėlto, pasiteiravus kaip pasikeitė važiuojamosios dalies plotis, Kauno miesto savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus specialistai atskleidė, kad anksčiau Milikonių kalno važiuojamosios dalies plotis svyravo tarp 6,8 ir 7,2 metro.

Po rekonstrukcijos viršutinėje kalno dalyje kelio plotis sieks 7 metrus (dvi eismo juostos), o apačioje, artėjant link Varnių gatvės, jis išplatės iki 10,5 metro (trys eismo juostos).

Pabrėžiama, kad vizualinis pokytis yra itin ryškus ir dėl to, jog anksčiau kai kuriose atkarpose net nebuvo kelio bortų, o dabar įrengiama visiškai nauja ir tvarkinga infrastruktūra.

Daugiau naujienų apie saugų eismą ir su tuo susijusius dalykus galite perskaityti „Saugus eismo“ rubrikoje.

