Vilniuje vėl formuosis spūstys: įspėjo kur geriau nevažiuoti

Nurodoma, kad nuo 9:00 val. iki 14:00 val. neveiks J. Tumo Vaižganto ir Lukiškių gatvių sankryžos šviesoforai.
Dėl šių iš anksto suplanuotų darbų vairuotojai turėtų tikėtis didesnių nei įprasta spūsčių ir vėlavimų šioje Vilniaus dalyje. Rekomenduojama rinktis alternatyvius maršrutus ir būti ypač atidiems sankryžoje.
Tačiau navigacijos programėlės „Waze“ duomenys rodo, kad antradienio rytą spūstys susidarė ir kitose svarbiose miesto gatvėse, įskaitant Žalgirio g., Kalvarijų g. ir Vakarinį aplinkkelį.
