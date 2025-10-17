Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Priešrūkinių žibintų anarchija keliuose: kodėl vieni akina, o kiti tampa nematomais?

2025-10-17 09:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 09:02

Rudenį Lietuvos kelius apgaubus rūkui, vairuotojai pasidalina į dvi stovyklas. Į tuos, kurie priešrūkinių žibintų nenaudoja net ir esant pieno tirštumo miglai, ir tie, kurie be gailesčio jais degina akis kitiems vairuotojams, nors rūkas seniai išsisklaidęs. Tiesa, kaip įprasta, yra kažkur per vidurį, tačiau norint ją rasti, reikia ne aklai laikytis įstatymo raidės, o vadovautis paprasčiausiu sveiku protu.

Rūkas (Fotobankas)

Rudenį Lietuvos kelius apgaubus rūkui, vairuotojai pasidalina į dvi stovyklas. Į tuos, kurie priešrūkinių žibintų nenaudoja net ir esant pieno tirštumo miglai, ir tie, kurie be gailesčio jais degina akis kitiems vairuotojams, nors rūkas seniai išsisklaidęs. Tiesa, kaip įprasta, yra kažkur per vidurį, tačiau norint ją rasti, reikia ne aklai laikytis įstatymo raidės, o vadovautis paprasčiausiu sveiku protu.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžiausia ir pavojingiausia klaida, kurią daro daugelis modernių automobilių savininkų – aklas pasitikėjimas automatine žibintų šviesų perjungimo sistema. 

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau patarimų vairuotojams – specialioje „Patarimai vairuotojams“ rubrikoje.

Dienos metu, net ir esant tirštam rūkui, automobilio šviesos jutiklis mato, kad lauke šviesu, bet, kad ir kaip ironiškai tai skambėtų, nemato, kad nieko nesimato.

REKLAMA

Dėl to jis palieka įjungtas tik priekines dienos šviesas, o galiniai žibintai lieka išjungti. Viso to rezultatas – iš galo artėjančiam vairuotojui jūsų automobilis tampa beveik nematomu vaiduokliu.

Todėl pirmoji ir svarbiausia taisyklė paprasta: dienos metu, esant rūkui, visada rankiniu būdu įjunkite artimųjų šviesų žibintus.

Antroji didžioji „nuodėmė“ – piktnaudžiavimas galiniu rūko žibintu. Reikia suprasti, kad tai – ne paprasta lemputė, o itin ryškus, specialiai blogam matomumui skirtas signalas, savo intensyvumu prilygstantis stabdžių žibintams.

REKLAMA
REKLAMA

Todėl jį naudoti reikia kaip chirurgo skalpelį – tiksliai ir tik tada, kai būtina. Jei važiuojate kolonoje ir aiškiai matote priekyje esančio automobilio žibintus, tikėtina, kad ir vairuotojas už jūsų jus puikiai mato.

Tokiu atveju įjungtas galinis rūko žibintas jį tik erzins ir akins. Ypač spūstyse ar stovint prie šviesoforo, galinis rūko žibintas turėtų būti nedelsiant išjungiamas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Taigi, kaip elgtis teisingai? Priešrūkinių žibintų pagrindinė paskirtis – ne padėti jums geriau matyti, o padėti kitiems geriau matyti jus.

Su jais reikia elgtis aktyviai – kaip su tolimosiomis šviesomis, įjungiant ir išjungiant pagal situaciją.

Mieste, intensyviame eisme, dažniausiai visiškai pakanka artimųjų šviesų. Užmiestyje, jei važiuojate vienas – įjunkite visus rūko žibintus.

REKLAMA

Jei kas nors važiuoja iš paskos – išjunkite galinį. Jei pasivijote kitą automobilį – išjunkite ir priekinius, kad neatspindėtumėte šviesos į jo veidrodėlius.

Ir, žinoma, niekada nejunkite tolimųjų šviesų. Jos tik atsimuš į rūko daleles ir sukurs akinančią „baltos sienos“ efektą, po kurio nebematysite apskritai nieko.

Už netinkamą rūko žibintų naudojimą numatytos baudos, tačiau svarbiausia čia – ne baimė gauti baudą, o paprasčiausia pagarba kitiems eismo dalyviams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų