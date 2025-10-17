Priešrūkinių žibintų anarchija keliuose: kodėl vieni akina, o kiti tampa nematomais?

Didžiausia ir pavojingiausia klaida, kurią daro daugelis modernių automobilių savininkų – aklas pasitikėjimas automatine žibintų šviesų perjungimo sistema.
Daugiau patarimų vairuotojams – specialioje „Patarimai vairuotojams“ rubrikoje.
Dienos metu, net ir esant tirštam rūkui, automobilio šviesos jutiklis mato, kad lauke šviesu, bet, kad ir kaip ironiškai tai skambėtų, nemato, kad nieko nesimato.
Dėl to jis palieka įjungtas tik priekines dienos šviesas, o galiniai žibintai lieka išjungti. Viso to rezultatas – iš galo artėjančiam vairuotojui jūsų automobilis tampa beveik nematomu vaiduokliu.
Todėl pirmoji ir svarbiausia taisyklė paprasta: dienos metu, esant rūkui, visada rankiniu būdu įjunkite artimųjų šviesų žibintus.
Antroji didžioji „nuodėmė“ – piktnaudžiavimas galiniu rūko žibintu. Reikia suprasti, kad tai – ne paprasta lemputė, o itin ryškus, specialiai blogam matomumui skirtas signalas, savo intensyvumu prilygstantis stabdžių žibintams.
Todėl jį naudoti reikia kaip chirurgo skalpelį – tiksliai ir tik tada, kai būtina. Jei važiuojate kolonoje ir aiškiai matote priekyje esančio automobilio žibintus, tikėtina, kad ir vairuotojas už jūsų jus puikiai mato.
Tokiu atveju įjungtas galinis rūko žibintas jį tik erzins ir akins. Ypač spūstyse ar stovint prie šviesoforo, galinis rūko žibintas turėtų būti nedelsiant išjungiamas.
Taigi, kaip elgtis teisingai? Priešrūkinių žibintų pagrindinė paskirtis – ne padėti jums geriau matyti, o padėti kitiems geriau matyti jus.
Su jais reikia elgtis aktyviai – kaip su tolimosiomis šviesomis, įjungiant ir išjungiant pagal situaciją.
Mieste, intensyviame eisme, dažniausiai visiškai pakanka artimųjų šviesų. Užmiestyje, jei važiuojate vienas – įjunkite visus rūko žibintus.
Jei kas nors važiuoja iš paskos – išjunkite galinį. Jei pasivijote kitą automobilį – išjunkite ir priekinius, kad neatspindėtumėte šviesos į jo veidrodėlius.
Ir, žinoma, niekada nejunkite tolimųjų šviesų. Jos tik atsimuš į rūko daleles ir sukurs akinančią „baltos sienos“ efektą, po kurio nebematysite apskritai nieko.
Už netinkamą rūko žibintų naudojimą numatytos baudos, tačiau svarbiausia čia – ne baimė gauti baudą, o paprasčiausia pagarba kitiems eismo dalyviams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!