Nauja ataskaita skelbia, kad E10 benzinas gali būti kenksmingesnis už įprastą: mechanikai perspėja dėl variklių

Specialistai jau seniai perspėja apie galimą žalą senesniems varikliams, o dabar į pavojaus varpus muša ir aplinkosaugininkai. Nauja ataskaita teigia, kad biodegalai, globaliu mastu, gali išmesti net daugiau CO2, nei įprastas benzinas.
Naujausia, aplinkosaugos organizacijos „Transport & Environment“ užsakymu parengta ataskaita, yra tarsi šaltas dušas biodegalų šalininkams. Joje teigiama, kad, įvertinus visą gamybos ciklą, biodegalai globaliai sugeneruoja net 16 proc. daugiau anglies dvideginio, nei iškastinis kuras.
Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į milžiniškus socialinius kaštus: žemė, kurioje auginami augalai biodegalams, galėtų išmaitinti 1,3 milijardo žmonių. Maža to, vos 3 proc. šio ploto, padengus saulės panelėmis, sugeneruotų tiek pat energijos.
Tačiau ekologinė kritika – ne vienintelė problema. Mechanikai jau seniai perspėja, kad didesnis etanolio kiekis (E10 reiškia iki 10 proc. bioetanolio) gali pakenkti senesnių automobilių degalų sistemoms, ypač guminėms tarpinėms.
Nors praktiškai visi automobiliai, pagaminti po 2010-ųjų, yra pritaikyti E10 degalams (tai dažniausiai nurodoma ant degalų bako dangtelio), problemų gali kilti senesnių modelių, ypač tų, kurie turi pirmosios kartos tiesioginio įpurškimo variklius, savininkams.
Vis dėlto, panikuoti neverta. Ekspertai ramina, kad vienkartinis E10 įpylimas į senesnį automobilį neturėtų sukelti jokių ilgalaikių pasekmių. Tačiau norint išvengti bet kokios rizikos, geriausia pasitikrinti. Informaciją apie konkretaus modelio suderinamumą galima rasti Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) paskelbtame sąraše.
