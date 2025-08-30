Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Iš antrų rankų

Kas nutiks, jei automobilyje baigsis „AdBlue“ skystis?

2025-08-30
Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 13:01

Daugeliui šiuolaikinių dyzelinių automobilių savininkų „AdBlue“ yra gerai pažįstamas, tačiau vis dar keliantis klausimų skystis. Kas tai yra ir kas nutinka, kai jo pritrūkstama?

Alpina D3 S Touring (nuotr. gamintojo)

Daugeliui šiuolaikinių dyzelinių automobilių savininkų „AdBlue" yra gerai pažįstamas, tačiau vis dar keliantis klausimų skystis. Kas tai yra ir kas nutinka, kai jo pritrūkstama?

„AdBlue“ – tai karbamido ir dejonizuoto vandens tirpalas, kuris purškiamas į išmetimo sistemą. Vykstant cheminei reakcijai, vadinamai selektyviąja katalizine redukcija (SCR), kenksmingi azoto oksidai (NOx) paverčiami nepavojingu azotu ir vandens garais. Paprastai tariant, be „AdBlue“ šiuolaikinis dyzelinis automobilis neatitiktų „Euro 6“ ir vėlesnių taršos standartų.

Daugiau patarimų perkant naudotą automobilį – specialioje rubrikoje „Iš antrų rankų“.

Sąnaudos nėra didelės – dauguma automobilių 1000 kilometrų sunaudoja apie litrą šio skysčio, tad 10–20 litrų talpos bako užtenka ilgam.

Kaip žinoti, kad „AdBlue“ baigiasi?

Skirtingai nei degalų atveju, staiga pritrūkti „AdBlue“ ir sustoti vidury kelio nepavyks. Automobilio borto kompiuteris apie besibaigiantį skystį pradeda įspėti labai anksti – kartais net prieš kelis tūkstančius kilometrų, rodydamas likusį atstumą ir rekomenduojamą papildyti kiekį.

Papildyti talpą paprasta – daugumoje naujų automobilių mėlynas „AdBlue“ dangtelis yra šalia degalų bako. Tačiau svarbu žinoti du niuansus:

  • Ne per mažai: Kai kuriems modeliams (pvz., „Volkswagen“) reikia supilti minimalų nurodytą kiekį (dažniausiai kelis litrus), kad lygio daviklis užfiksuotų papildymą.
  • Ne per daug: Negalima perpildyti talpos. Skystyje „paskendęs“ lygio daviklis gali nustoti veikti. Tuomet gali prireikti serviso pagalbos norint išsiurbti perteklių. Todėl pildant skysčio talpą iš specialios kolonėlės, pistoletui „atšokus“, daugiau pilti nereikėtų.

Kas nutinka, kai „AdBlue“ talpa ištuštėja?

Jei „AdBlue“ baigiasi važiuojant, variklis neužges – Jūs saugiai pasieksite kelionės tikslą ar artimiausią degalinę. Tačiau užgesinus variklį, jo vėl užvesti nebepavyks.

Tai nėra gedimas – tai gamintojo programinė apsauga, neleidžianti eksploatuoti taršos normų neatitinkančio automobilio. Vienintelis sprendimas – papildyti „AdBlue“ talpą, ir variklis vėl užsives.

Pabaigai – keli praktiniai patarimai

Svarbiausia – laiku papildyti talpą ir neignoruoti borto kompiuterio įspėjimų, kurie yra paskutinė galimybė išvengti nepatogumų.

Taip pat reikėtų saugotis skysčio išsiliejimo, nes „AdBlue“ yra koroziją skatinantis skystis, galintis pažeisti kėbulą – išpylus jį būtina nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Galiausiai, jei skystis vis dėlto baigėsi važiuojant, panikuoti neverta – turite laiko saugiai pasiekti artimiausią degalinę iki pirmo variklio išjungimo.

Taigi, „AdBlue“ gal ir nepastebimas, tačiau tai – neabejotinai vienas svarbiausių šiuolaikinio dyzelinio automobilio komponentų. Be jo variklis nesustos veikti, tačiau kartą jį išjungus, tyla tęsis tol, kol vėl papildysite skysčio talpą.

Į viršų