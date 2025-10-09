Prasideda padangų keitimo bumas: kur dėti senas padangas, kad negautumėte 400 eurų baudos?

Iš pirmo žvilgsnio, sena padanga – tik gumos gabalas. Tačiau realybėje tai – pavojinga atlieka, kuri gamtoje nesuyra daugiau nei 120 metų, į aplinką išskiria kenksmingas chemines medžiagas, o vasarą tampa puikia terpe veistis uodams ir kitiems parazitams. Be to, padangų sąvartynai kelia didžiulį gaisro pavojų.
Daugiau patarimų vairuotojams – specialioje „Patarimai vairuotojams“ rubrikoje.
Patogiausias būdas atsikratyti senomis padangomis – keičiant jas į naujas, tiesiog palikti jas servise. Pagal įstatymą, servisai privalo nemokamai priimti tiek padangų, kiek montuoja.
Analogiška taisyklė galioja ir perkant naujas padangas – pardavėjas privalo priimti tokį patį kiekį senų. Galiausiai, gyventojai gali patys nemokamai nuvežti iki penkių padangų per metus į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę (DGASA).
Už šių taisyklių nepaisymą gresia rimtos baudos. Servisui ar pardavėjui, atsisakiusiam priimti senas padangas, gali tekti sumokėti iki 1700 eurų. Ne vietoje, pavyzdžiui, miške, padangas išmetusiam gyventojui bauda už vieną komplektą gali viršyti 400 eurų.
Padangų importuotojų organizacijos atstovė Jekaterina Volkė pastebi ir keistą tendenciją: dalis vairuotojų atsisako nemokamai palikti padangas, teigdami, kad „gal dar prireiks“.
Deja, dažniausiai jos tiesiog nugula garažuose. Geriausias būdas suteikti senai padangai „antrą gyvenimą“ – atiduoti ją perdirbti. Iš gautų gumos granulių vėliau gaminamos vaikų žaidimų aikštelių dangos, sodo borteliai ir kiti naudingi produktai.
Taigi, artėjant padangų keitimo karštinei, kiekvienas vairuotojas turės pasirinkimą. Atsakingas sprendimas ne tik padės apsaugoti gamtą, bet ir apsaugos jūsų piniginę nuo nemenkos baudos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!