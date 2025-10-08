Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Iš antrų rankų

Ar „Start-Stop“ sistema yra tylus jūsų automobilio variklio žudikas? Atsakymas – labai paprastas

2025-10-08 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 13:04

Automatinis variklio išjungimas sustojus – funkcija, tapusi beveik standartu naujuose automobiliuose, padedanti gamintojams sumažinti vidutines automobilio CO2 emisijas. Tačiau ar šis kelių degalų lašų taupymas vertas kainos, kurią sumoka pats variklis?

Start/Stop sistema (nuotr. Unsplash.com)

Automatinis variklio išjungimas sustojus – funkcija, tapusi beveik standartu naujuose automobiliuose, padedanti gamintojams sumažinti vidutines automobilio CO2 emisijas. Tačiau ar šis kelių degalų lašų taupymas vertas kainos, kurią sumoka pats variklis?

3

Viena didžiausių automobilių pramonės tiekėjų, „Federal Mogul“, perspėja vairuotojus, kad nuolatinis variklio užvedinėjimas jam yra didžiulė našta. Jų skaičiavimais, įprastas automobilis per savo tarnavimo laiką užvedamas apie 50 000 kartų. Automobilis su „Start-Stop“ – net 500 000 kartų.

Daugiau patarimų perkant naudotą automobilį – specialioje rubrikoje „Iš antrų rankų“.

Pagrindinė šios problemos esmė – tepimas. Kai variklis veikia, jo alkūninis velenas slydimo guoliuose „plaukia“ ant plonos alyvos plėvelės, todėl metalas nesiliečia su metalu. Tačiau vos tik variklis sustabdomas, ši plėvelė pranyksta, ir velenas nusėda tiesiai ant guolio.

Užvedimo metu, kol alyvos slėgis vėl atkuria apsauginį sluoksnį, labai trumpą akimirką įvyksta didžiausias dilimas – metalas trinasi į metalą. Būtent šį žalingą procesą „Start/Stop“ sistema atlieka kiekvieną kartą, kai sustojate, pavyzdžiui, prie sankryžos. 

Nors automobilių gamintojai diegia galingesnius starterius ir patvaresnius akumuliatorius, „Federal Mogul“ ekspertai teigia, kad net ir moderniausi varikliai nėra visiškai apsaugoti nuo šio pagreitinto dilimo.

„Federal Mogul“ teigia, kad šiuo  metu jau kuriami nauji sprendimai, tokie kaip itin slidžios guolių dangos („Irox“) ar alyvos su nanodalelėmis, kol kas jie yra per brangūs masinei gamybai, tačiau dabar – išvada paprasta. 

Jei norite prailginti savo automobilio variklio tarnavimo laiką, „Start-Stop“ sistemos išjungimas kiekvienos kelionės pradžioje yra protingiausia investicija.

Sutaupyti keli centai yra menka paguoda, palyginti su potencialia tūkstančius eurų kainuojančia variklio remonto sąskaita. Be to, taip tausosite ne tik variklį, bet ir starterį, akumuliatorių bei turbokompresorių, kuriems nuolatinis išjungimas irgi kenkia.

