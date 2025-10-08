Ar „Start-Stop“ sistema yra tylus jūsų automobilio variklio žudikas? Atsakymas – labai paprastas

Viena didžiausių automobilių pramonės tiekėjų, „Federal Mogul“, perspėja vairuotojus, kad nuolatinis variklio užvedinėjimas jam yra didžiulė našta. Jų skaičiavimais, įprastas automobilis per savo tarnavimo laiką užvedamas apie 50 000 kartų. Automobilis su „Start-Stop“ – net 500 000 kartų.
Pagrindinė šios problemos esmė – tepimas. Kai variklis veikia, jo alkūninis velenas slydimo guoliuose „plaukia“ ant plonos alyvos plėvelės, todėl metalas nesiliečia su metalu. Tačiau vos tik variklis sustabdomas, ši plėvelė pranyksta, ir velenas nusėda tiesiai ant guolio.
Užvedimo metu, kol alyvos slėgis vėl atkuria apsauginį sluoksnį, labai trumpą akimirką įvyksta didžiausias dilimas – metalas trinasi į metalą. Būtent šį žalingą procesą „Start/Stop“ sistema atlieka kiekvieną kartą, kai sustojate, pavyzdžiui, prie sankryžos.
Nors automobilių gamintojai diegia galingesnius starterius ir patvaresnius akumuliatorius, „Federal Mogul“ ekspertai teigia, kad net ir moderniausi varikliai nėra visiškai apsaugoti nuo šio pagreitinto dilimo.
„Federal Mogul“ teigia, kad šiuo metu jau kuriami nauji sprendimai, tokie kaip itin slidžios guolių dangos („Irox“) ar alyvos su nanodalelėmis, kol kas jie yra per brangūs masinei gamybai, tačiau dabar – išvada paprasta.
Jei norite prailginti savo automobilio variklio tarnavimo laiką, „Start-Stop“ sistemos išjungimas kiekvienos kelionės pradžioje yra protingiausia investicija.
Sutaupyti keli centai yra menka paguoda, palyginti su potencialia tūkstančius eurų kainuojančia variklio remonto sąskaita. Be to, taip tausosite ne tik variklį, bet ir starterį, akumuliatorių bei turbokompresorių, kuriems nuolatinis išjungimas irgi kenkia.
