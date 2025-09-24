Vairuotojams – svarbūs pakeitimai: keičiasi privaloma automobilių pagalbos sistema „eCall“

Dabartinė „eCall“ sistema, įvykus avarijai, automatiškai surenka pagalbos numerį 112 naudodamasi senaisiais mobiliojo ryšio standartais.
Pokyčių priežastis – senųjų tinklų saulėlydis
Kadangi visoje Europoje operatoriai palaipsniui juos išjungia ir pereina prie 4G bei 5G ryšio, „eCall“ sistema ilgainiui taptų neveiksni.
Naujoji NG eCall sistema naudos modernius 4G/5G tinklus, taip užtikrinant jos veikimą dešimtmečiams į priekį. Vairuotojams niekas nesikeis – sistema ir toliau automatiškai perduos svarbiausią informaciją apie avariją ir sujungs su pagalbos tarnybomis.
Perėjimas vyks dviem etapais. Nuo 2026 m. sausio 1 d. naujos kartos „eCall“ bus privaloma visiems naujai ES patvirtinamiems automobilių modeliams.
Nuo 2027 m. sausio 1 d. sistema bus privaloma visiems pirmą kartą registruojamiems naujiems automobiliams, net jei jų modelis buvo patvirtintas anksčiau.
Vairuotojams svarbu atkreipti dėmesį, kad 2026 metais įsigytas automobilis su senąja sistema negalės būti užregistruotas 2027-aisiais.
Ką tai reiškia jau registruotų automobilių savininkams?
Jau eksploatuojamų automobilių savininkams atnaujinti sistemos nereikės. Tačiau svarbu suprasti, kad kai mobiliojo ryšio operatoriai galutinai išjungs 2G ir 3G tinklus, sena „eCall“ sistema nustos veikti. Automobiliu naudotis bus galima, tačiau automatinio pagalbos iškvietimo funkcija nebeveiks.
Kaip ir anksčiau, sistema išlieka neaktyvi ir nesiunčia jokių duomenų iki avarijos momento arba kol vairuotojas pats nepaspaudžia SOS mygtuko. Nuolatinis automobilio sekimas nevykdomas.
