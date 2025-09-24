Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Vairuotojams – svarbūs pakeitimai: keičiasi privaloma automobilių pagalbos sistema „eCall“

2025-09-24 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 07:01

Privaloma automatinio pagalbos iškvietimo sistema „eCall“, nuo 2018 metų diegiama visuose naujuose automobiliuose, netrukus bus atnaujinta. Europos Sąjunga (ES) įpareigoja gamintojus pereiti prie naujos kartos „Next Generation eCall“ (NG eCall) technologijos.

Avarija ir spūstys Šeimyniškių g. FOTO (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Privaloma automatinio pagalbos iškvietimo sistema „eCall“, nuo 2018 metų diegiama visuose naujuose automobiliuose, netrukus bus atnaujinta. Europos Sąjunga (ES) įpareigoja gamintojus pereiti prie naujos kartos „Next Generation eCall“ (NG eCall) technologijos.

REKLAMA
0

Dabartinė „eCall“ sistema, įvykus avarijai, automatiškai surenka pagalbos numerį 112 naudodamasi senaisiais mobiliojo ryšio standartais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau patarimų vairuotojams – specialioje „Patarimai vairuotojams“ rubrikoje.

Pokyčių priežastis – senųjų tinklų saulėlydis

Kadangi visoje Europoje operatoriai palaipsniui juos išjungia ir pereina prie 4G bei 5G ryšio, „eCall“ sistema ilgainiui taptų neveiksni.

REKLAMA
REKLAMA

Naujoji NG eCall sistema naudos modernius 4G/5G tinklus, taip užtikrinant jos veikimą dešimtmečiams į priekį. Vairuotojams niekas nesikeis – sistema ir toliau automatiškai perduos svarbiausią informaciją apie avariją ir sujungs su pagalbos tarnybomis.

REKLAMA

Ką svarbu žinoti perkant automobilį?

Perėjimas vyks dviem etapais. Nuo 2026 m. sausio 1 d. naujos kartos „eCall“ bus privaloma visiems naujai ES patvirtinamiems automobilių modeliams.

Nuo 2027 m. sausio 1 d. sistema bus privaloma visiems pirmą kartą registruojamiems naujiems automobiliams, net jei jų modelis buvo patvirtintas anksčiau.

Vairuotojams svarbu atkreipti dėmesį, kad 2026 metais įsigytas automobilis su senąja sistema negalės būti užregistruotas 2027-aisiais.

REKLAMA
REKLAMA

Ką tai reiškia jau registruotų automobilių savininkams?

Jau eksploatuojamų automobilių savininkams atnaujinti sistemos nereikės. Tačiau svarbu suprasti, kad kai mobiliojo ryšio operatoriai galutinai išjungs 2G ir 3G tinklus, sena „eCall“ sistema nustos veikti. Automobiliu naudotis bus galima, tačiau automatinio pagalbos iškvietimo funkcija nebeveiks.

Kaip ir anksčiau, sistema išlieka neaktyvi ir nesiunčia jokių duomenų iki avarijos momento arba kol vairuotojas pats nepaspaudžia SOS mygtuko. Nuolatinis automobilio sekimas nevykdomas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų