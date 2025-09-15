Keliaujantiems į Kroatiją – naujovės: keisis kelių apmokestinimo tvarka

Nuo 2026 metų rudens šalyje nebeliks įprastų mokesčių surinkimo punktų su užtvarais, kuriuose vairuotojams tekdavo imti bilietą, o išvažiuojant atsiskaityti grynaisiais ar kortele. Juos pakeis moderni elektroninė sistema, kuri, tikimasi, padarys galą vasaros spūstims.
Sutartis su projektą įgyvendinsiančiu Slovakijos ir Čekijos konsorciumu „Sky-Toll“ ir „Toll-Net“ buvo pasirašyta dar 2024 m. rugsėjį. Techniniam sistemos diegimui, kuris didžiąja dalimi finansuojamas ES lėšomis, numatyti 24 mėnesiai.
Kaip veiks naujoji sistema?
Naujoji sistema veiks dviem principais: automatinio numerio ženklų atpažinimo (ANPR) ir specialaus borto įrenginio pagrindu.
Lengviesiems automobiliams ir motociklams (iki 3,5 t) bus suteikta pasirinkimo laisvė – jie galės susieti mokėjimą su savo automobilio numerio ženklais (užsiregistravę skaitmeninėje sistemoje) arba naudoti anksčiau minėtą įrenginį.
Svarbu pabrėžti, kad Kroatija neįveda metinės vinjetės modelio. Kaip ir anksčiau, mokestis priklausys nuo konkretaus nuvažiuoto atstumo. Kroatijos susisiekimo ministerijos teigimu, toks sprendimas yra teisingesnis ir atitinka ES reikalavimus.
Kad sistema būtų patogi ne tik vietiniams, bet ir atvykstantiems turistams, numatyti keli registracijos būdai: internetu, oficialiuose greitkelių operatoriaus HAC pardavimo taškuose arba specialiai tam įrengtose greitosios registracijos juostų.
Šiose juostose, esančiose prie įvažiavimų į greitkelius, vairuotojai galės vietoje užregistruoti savo automobilio numerį ir iškart susieti jį su mokėjimo priemone (pvz., banko kortele). Atsiskaitymas įvyks automatiškai, išvažiavus iš mokamo ruožo. Mokėjimai grynaisiais pinigais greitkeliuose nebebus priimami.
Tikslas – dešimt kartų didesnis pralaidumas
Greitkelių operatorius HAC skaičiuoja, kad naujoji sistema leis padidinti įvažiavimų pralaidumą nuo dabartinių 300 iki 3000 automobilių per valandą.
„Tikimės gerokai sklandesnio eismo ir mažesnių spūsčių ties buvusiais patikros punktais“, – teigiama bendrovės pranešime.
Susisiekimo ministras Olegas Butkovičius patvirtino, kad sistema turėtų pradėti veikti po 2026 metų vasaros sezono, taip išvengiant trikdžių pačiame kelionių įkarštyje.
