Kas nutinka, kai elektromobilio baterija visiškai išsikrauna? Bandymai parodė netikėtus rezultatus

Vokietijos automobilių klubas ADAC atliko skirtingų elektromobilių testą ir atsakė į šį klausimą. Pasirodo, situacija nėra tokia beviltiška, kaip gali atrodyti.
Pirmieji perspėjimai
Pirmąjį signalą apie senkančią energiją dauguma elektromobilių pasiunčia gana anksti. Įprastai, kai nuvažiuojamo atstumo likutis pasiekia 40-80 km ribą, arba 15-20 proc. baterjios įkrovos.
Kartu prietaisų skydelyje įsižiebia oranžinė piktograma ar pasirodo tekstinis pranešimas. Šiame etape automobilio elgesys visiškai nesikeičia. Galia neribojama, visos sistemos veikia įprastai.
Antrasis perspėjimas – rimtesnis
Ignoruojant pirmąjį signalą, vėliau pasigirsta ir garsiniai perspėjimai. Automobilis gali pats pasiūlyti įjungti „Eco“ režimą ar sumažinti šildymo bei vėdinimo intensyvumą.
Nors važiuoti vis dar galima saugiai, staigiau akceleruojant jau galima pajusti galios sumažėjimą.
ADAC ekspertai pabrėžia, kad tai paskutinis momentas, kada reikėtų nedelsiant palikti greitkelį.
Vėžlio režimas
Net kai prietaisų skydelis rodo 0 proc. įkrovos, o nuvažiujamo atstumo rodiklis taip pat rodo apvalų 0, (kai kurie modeliai rodo vėžlio simbolį), elektromobilis staiga neišsijungia. Jis pradeda naudoti specialiai tokiems atvejams paliktą avarinį rezervą.
ADAC testo metu visi šeši automobiliai su šiuo rezervu, važiuodami 50 km/val. greičiu, sugebėjo nuvažiuoti nuo 15 iki 20 kilometrų. Tai – pakankamas atstumas pasiekti artimiausią įkrovimo stotelę.
Auksinė gelbėjimo taisyklė
Išnaudojus ir avarinį rezervą, automobilis galutinai sustoja. Ir tokiu momentu visi elektromobilių vairuotojai turėtų žinoti, kad elektromobilio negalima tempti lynu.
Taip yra todėl, kad besisukantis elektros variklis veikia kaip generatorius ir gali negrįžtamai sugadinti jautrią, į elektromobilius montuojamą elektroniką.
Vienintelis saugus sprendimas – kviesti techninę pagalbą, kuri padės nugabenti elektromobilį link namų ar artimiausios įkrovimo stotelės.
Skirtingų modelių elgsena
ADAC testas atskleidė ne tik bendrus principus, bet ir didžiulius skirtumus tarp konkrečių modelių.
Pasirodo, gamintojai taiko visiškai skirtingas perspėjimo strategijas. Pavyzdžiui, „Nissan Leaf“ vairuotoją perspėja itin anksti, kai baterijoje dar likę 17 proc., o „Dacia Spring“ laukia beveik iki pat pabaigos ir pirmąjį signalą pasiunčia tik ties 7 proc. riba.
Šie skirtumai dar labiau išryškėja vertinant realų likusį atstumą. Po pirmojo perspėjimo „BMW i4“ vairuotojas dar gali nuvažiuoti solidžius 62 km, o štai „Dacia Spring“ – 20 km.
Net ir po antrojo, kritinio perspėjimo, BMW vis dar turi 48 km, o Dacia – vos 10 km.
Kada siunčiami perspėjimai (likusi baterijos talpa proc.)
Audi Q4 e-tron
- Pirmas perspėjimas – 10 proc. Antras perspėjimas – 7 proc.
BMW i4
- Pirmas perspėjimas – 12 proc. Antras perspėjimas – 8 proc.
Cupra Born
- Pirmas perspėjimas – 10 proc. Antras perspėjimas – 6 proc.
Dacia Spring
- Pirmas perspėjimas – 7 proc. Antras perspėjimas – 4 proc.
Fiat 500
- Pirmas perspėjimas – 14 proc. Antras perspėjimas – 6 proc.
Hyundai IONIQ 5
- Pirmas perspėjimas – 8 proc. Antras perspėjimas – 5 proc.
Kia EV6
- Pirmas perspėjimas – 12 proc. Antras perspėjimas – 6 proc.
Mercedes-Benz EQA
- Pirmas perspėjimas – 10 proc. Antras perspėjimas – 6 proc.
Nissan Leaf
- Pirmas perspėjimas – 17 proc. Antras perspėjimas – 3 proc.
Opel Mokka-e
- Pirmas perspėjimas – 10 proc. Antras perspėjimas – 5 proc.
Peugeot e-2008
- Pirmas perspėjimas – 10 proc. Antras perspėjimas – 5 proc.
Renault Zoe
- Pirmas perspėjimas – 14 proc. Antras perspėjimas – 5 proc.
Tesla Model Y
- Pirmas perspėjimas – 8 proc. Antras perspėjimas – 4 proc.
Volkswagen ID.3
- Pirmas perspėjimas – 10 proc. Antras perspėjimas – 5 proc.
Kiek realiai galima nuvažiuoti po perspėjimų (km)
Audi Q4 e-tron
- Po pirmo perspėjimo – 42 km. Po antro perspėjimo – 28 km.
BMW i4
- Po pirmo perspėjimo – 62 km. Po antro perspėjimo – 48 km.
Cupra Born
- Po pirmo perspėjimo – 50 km. Po antro perspėjimo – 35 km.
Dacia Spring
- Po pirmo perspėjimo – 20 km. Po antro perspėjimo – 10 km.
Fiat 500e
- Po pirmo perspėjimo – 27 km. Po antro perspėjimo – 17 km.
Hyundai Ioniq 5
- Po pirmo perspėjimo – 44 km. Po antro perspėjimo – 30 km.
Kia EV6
- Po pirmo perspėjimo – 49 km. Po antro perspėjimo – 35 km.
Mercedes EQA
- Po pirmo perspėjimo – 40 km. Po antro perspėjimo – 25 km.
Nissan Leaf
- Po pirmo perspėjimo – 28 km. Po antro perspėjimo – 15 km.
Opel Mokka-e
- Po pirmo perspėjimo – 42 km. Po antro perspėjimo – 28 km.
Peugeot e-208
- Po pirmo perspėjimo – 41 km. Po antro perspėjimo – 27 km.
Renault Zoe
- Po pirmo perspėjimo – 33 km. Po antro perspėjimo – 20 km.
Tesla Model Y
- Po pirmo perspėjimo – 44 km. Po antro perspėjimo – 30 km.
Volkswagen ID.3
Po pirmo perspėjimo – 45 km. Po antro perspėjimo – 32 km.
