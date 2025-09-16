Elektromobilis ir priekaboms skirtas kablys: misija įmanoma ar nerimo kupinas galvosūkis?

Net dviračių laikiklis ant kablio atrodė sunkiai įsivaizduojamas, jei automobilis – elektrinis, mat gamintojai nurodydavo, kad jų elektriniai modeliai apskritai negali turėti tempimo kablio. Tačiau viskas pasikeitė, kai į gatves išriedėjo pažangūs ir galingi elektromobiliai, galintys ne tik vilkti nedidelį krovinį, bet ir tempti rimtas priekabas.
Straipsnio autorius – Dainius Jakas.
Sąnaudų žirklės
Kodėl ši tema apskritai verta diskusijų? Ne vienas vairuotojas mūsų kraštuose mėgsta ir įrangą darbams persivežti, ir pramogoms nusitempti valtį ar vandens motociklą prie vandens telkinio, ar tiesiog leistis į išvykas su kelioniniu nameliu. Ne išimtis ir tie vairuotojai, kurie naudojasi elektromobiliais.
Didelis ir akimirksniu išvystomas sukimo momentas leidžia elektromobiliams nesunkiai vilkti įvairiausių paskirčių priekabas. Tačiau, papildomas svoris ir didesnis aerodinaminis tokio „priedo“ pasipriešinimas gali ženkliai sumažinti nuvažiuojamą atstumą.
Vokietijos techninių apžiūrų asociacijos „TÜV SÜD“ tyrimas parodė, kad 1,5 tonos priekaba gali sumažinti elektromobilio įveikiamą atstumą net 40–50 proc. Kai kurie gamintojai taip pat nurodo panašius – iki 50 proc. – siekiančius skaičius. Todėl išvyka su priekaba gali greitai virsti tikru matematinio planavimo žaidimu: reikės įvertinti krovinio svorį, tinkamą padangų slėgį, numatyti įkrovimo strategiją ir pan.
Turbūt nenustebinsiu priminęs, kad nuvažiuojamas atstumas be sustojimo taip pat yra viena jautriausių temų dar tik svarstantiems persėsti į elektromobilį. Ženklus, 50 procentų siekiantis nuvažiuojamo atstumo sumažėjimas šią baimę gali dar labiau padidinti.
Vis dėlto tie, net ir tie vairuotojai, kurie kasdien vairuoja elektra varomą automobilį, o laisvalaikiu nori tempti priekabą, vežti valtį, vandens motociklą ar bet kokį kitą krovinį, automobilių gamintojų nėra palikti likimo valiai. Rinkoje jau turime pakankamai galingų ir kelionėms pritaikytų elektromobilių, kurių baterijų talpa bei greitojo įkrovimo galimybės leidžia pernelyg nesukti galvos dėl šios užduoties. Lieka tik išsirinkti sau tinkamą elektromobilį pagal kišenę ir tikslius poreikius.
Ką jau šiandien siūlo automobilių gamintojai?
Lietuvos keliuose dažnai sutinkamo krosoverio „Volkswagen ID.4“ gamintojas nurodo, kad jis gali vilkti priekabą iki 1,2 tonos. Elektrinis „Škoda Enyaq“ gali tempti iki 1,4 tonos svorio priekabą. Žinoma, tai galbūt nėra toks svoris, prie kurio pripratę galingų dyzelinių SUV vairuotojai, juk tai – minimalaus dydžio kelioninio namelio masė. Tačiau, pažvelkime plačiau.
Galbūt, nedaug vairuotojų žino, tačiau, „Tesla Model Y“ gali vilkti iki 1,6 tonos, o „Mercedes-Benz EQC“ – iki 1,8 tonos. Gamintojai nurodo, kad „Volvo EX90“ pajėgus vilkti iki 2,2 tonos sveriančią priekabą. Reikia dar daugiau? Visus paminėtus elektromobilius pranoksta didysis „Kia“ elektrinis SUV EV9, kuris gali vilkti net iki 2,5 tonos papildomo svorio. Kitaip tariant, korėjiečių modelis iš esmės beveik nenusileidžia dyzeliniams analogams.
„Kia EV9“ turi 99,8 kWh talpos bateriją, kuri įprastomis sąlygomis leidžia be sustojimo nuvažiuoti apie 500 kilometrų. Du elektros motorai sukuria didesniam svoriui tempti daugiau nei pakankamą 700 Nm sukimo momentą, o 800 V elektros sistema leidžia greitai įkrauti bateriją daugiau nei 200 kW galia ir ypač operatyviai atstatyti energijos atsargas.
Taigi, jau matome nemažai parametrų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti renkantis elektromobilį, turintį tinkamas vilkimo savybes. Bet tai dar ne viskas.
Pagalba vairuotojui
Energijos sąnaudos gali išaugti ne tik dėl anksčiau minėtų fizinių dėsnių, kurių niekaip neapgausi, bet ir dėl vairuotojų gebėjimų tvarkytis su papildomomis užduotimis. Vieniems priekabos vilkimas yra sunkiau įkandamas riešutas, kitiems – beveik kiekvieno savaitgalio užsiėmimas, tampant vandens motociklus prie jūros ar tyrinėjant gražias vietas su nedideliais nameliais ant ratų.
Tai suprasdami gamintojai vėl skuba į pagalbą, pasitelkdami elektromobilių programinės įrangos privalumus.
Pavyzdžiui, prijungus priekabą, minėtojo „Kia EV9“ programinė įranga automatiškai sureguliuoja pakabą, vairo stiprintuvą bei stabilumo kontrolės sistemą. Tai palengvina patį vairavimo procesą ir užtikrina saugias bei patogias keliones. Be to, vairuotojai gali įvesti priekabos svorį, o tuomet sistema, įvertindama papildomą apkrovą, kelionės reljefą bei artimiausias įkrovimo stoteles, realiuoju laiku perskaičiuoja energijos sąnaudų prognozę pageidaujamame maršrute.
Tokiu būdu vairuotojui nebereikia spėlioti – jis iš karto gali numatyti, kada ir kur reikės stabtelėti įsikrauti elektromobilio bateriją keliaujant su priekaba. Tokios sistemos leidžia realistiškai įvertinti kelionės sąnaudas bei realų nuvažiuojamą atstumą bei išvengti nusivylimų, kai įprastai važiuojant be priekabos lūkesčiai buvo didesni, o priekabą prijungus energijos sąnaudos išaugo daugiau nei tikėtasi.
Taigi, kelionė iš Kauno į Latvijos pajūrį su tinkamai pasirinktu elektromobiliu ir priekaba jau šiandien neturėtų vairuotojui kelti nerimo – mūsų rinkoje jau turime tiek tempimui tinkamų elektromobilių, tiek ir pakankamai sparčiai besiplečiančią įkrovimo infrastruktūrą, kuri jau dabar Baltijos šalių regione leidžia judėti gerokai sklandžiau nei vos prieš keletą metų.
Trys patarimai
Visgi, net ir išsirinkus pažangiausią elektromobilį, kelionę su priekaba reikia planuoti iš anksto, tad pateiksiu keletą naudingų patarimų.
Pirma, rekomenduoju prieš kiekvieną ilgesnę kelionę įvertinti numatomą maršrutą bei įkrovimo stotelių tankį. Jei tik yra galimybė, pasirinkite įkrovimo stoteles su daugiau vietų – priekabų atjungimas ir prijungimas užima papildomo laiko, o didesnėse aikštelėse turėsite daugiau manevravimo laisvės. Ypač tinkamos tos įkrovimo vietos, kur prie įkrovimo stotelės galima privažiuoti šonu.
Antra, įvertinkite važiavimo greitį. Pagrindiniai energijos rijikai – greitis ir priekabos aerodinamika. Jei paprastai magistralėje riedate 130 km/val. greičiu, su priekaba greitį sumažinkite iki 90–100 km/val. Toks tempo sulėtinimas gali reikšmingai, net iki trečdalio, apriboti energijos sąnaudų didėjimą.
Trečia, priekaboje stenkitės paskirstyti svorį taip, kad apie 10 proc. jos masės tektų vilkimo kilpai. Elektromobilio galinei ašiai tai ypač svarbu: tokio tipo transporto priemonių svorio pasiskirstymas priklauso ir nuo baterijų modulio išdėstymo, todėl dažnai daugiau jo tenka galinei daliai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!