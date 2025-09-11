Kalendorius
Automobilių sportas

„Eldrive 24H EV Race“ plečia geografiją: lenktynėse debiutuos komanda iš Lenkijos

2025-09-11 12:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-11 12:05

Mini (nuotr. gamintojo)
Šį savaitgalį, rugsėjo 12–13 dienomis, Panevėžio autodrome vyksiančios „Eldrive 24H EV Race“ lenktynės taps dar labiau tarptautinės.

Prie dalyvių iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos pirmą kartą prisijungs ekipažas iš Lenkijos – „Tor Kormoran“ komanda, kurią sudaro broliai Maciejus ir Jakubas Marcinkiewiczai bei Krzysztofas Boguszas.

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

„Enefit“ 24 valandų elektromobilių lenktynės
(41 nuotr.)
(41 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Enefit“ 24 valandų elektromobilių lenktynės

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komandos vadovas Maciejus Marcinkiewiczius pasakojo, kad dalyvauti lenktynėse jį asmeniškai pakvietė renginio organizatorius Darius Grinbergas.

Nors visi komandos nariai turi nemenką patirtį automobilių sporte, 24 valandų elektromobilių ištvermės lenktynės jiems – visiškai naujas formatas.

„Tikiuosi, kad tai bus labai įdomi ir kitokia patirtis. Mūsų komandos nariai yra lenktyniavę Lenkijos čempionatuose, ralyje, žiedinėse lenktynėse, tad bandysime savo patirtį pritaikyti ekonomiško vairavimo iššūkiui“, – sakė M. Marcinkiewiczius.

Lenkijos komanda lenktynėse startuos elektriniu „Mini“ automobiliu. Nors komandos vadovas per savo 30 metų karjerą visuomet buvo nusiteikęs kovoti dėl aukščiausių pozicijų, šįkart tikslai yra kuklesni.

„Tai mums nauja patirtis, nauji iššūkiai, todėl pirmiausia sau keliame tikslą pasiekti finišą“, – teigė M. Marcinkiewiczius.

Į viršų