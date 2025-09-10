Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Įspūdinga „Tesla“ avarija Honkongo garaže: elektromobilis pramušė betoninė sieną

2025-09-10 20:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 20:00

Honkonge esančiame požeminiame garaže saugumo kameros užfiksavo neįprastą avariją, kurios metu „Tesla Model Y“ elektromobilis pramušė betoninė sieną. Nors automobilis buvo smarkiai apgadintas, pranešama, kad vairuotojas per incidentą nenukentėjo.

„Tesla“ avarija (nuotr. Organizatorių)

Nors automobilis buvo smarkiai apgadintas, pranešama, kad vairuotojas per incidentą nenukentėjo.

0

Vaizdo įraše matyti, kaip juodas elektromobilis bando įveikti posūkį išvažiuodamas iš garažo, tačiau vairuotojas praranda kontrolę. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

Automobilis atsitrenkia į vieną betoninį atitvarą, nuo jo atšoka ir dideliu greičiu rėžiasi į priešingą sieną, ją pramušdamas.

Pasak „Associated Press“, incidentas įvyko rugpjūčio 24 dieną. Vietos žiniasklaida pranešė, kad vairuotojas rimtų sužalojimų nepatyrė.

Policija pradėjo tyrimą, siekdama nustatyti tikslią avarijos priežastį – ar tai buvo vairuotojo klaida, ar galimas techninis transporto priemonės gedimas.

 

