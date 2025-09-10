Įspūdinga „Tesla“ avarija Honkongo garaže: elektromobilis pramušė betoninė sieną

Vaizdo įraše matyti, kaip juodas elektromobilis bando įveikti posūkį išvažiuodamas iš garažo, tačiau vairuotojas praranda kontrolę.
Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.
Automobilis atsitrenkia į vieną betoninį atitvarą, nuo jo atšoka ir dideliu greičiu rėžiasi į priešingą sieną, ją pramušdamas.
Pasak „Associated Press“, incidentas įvyko rugpjūčio 24 dieną. Vietos žiniasklaida pranešė, kad vairuotojas rimtų sužalojimų nepatyrė.
Policija pradėjo tyrimą, siekdama nustatyti tikslią avarijos priežastį – ar tai buvo vairuotojo klaida, ar galimas techninis transporto priemonės gedimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!