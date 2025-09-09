Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Nuo kartingų iki 24 valandų lenktynių: draugų komanda laimėjo galimybę startuoti „Eldrive 24H EV Race“

2025-09-09 08:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 08:00

Artėjantį savaitgalį Panevėžyje vyksiančiose „Eldrive“ 24 valandų elektromobilių lenktynėse prie starto linijos stos ir neįprasta komanda – „Autofanai by Dentus“. Tai draugų kompanija, laimėjusi specialų organizatorių konkursą ir gavusi teisę varžytis nemokamai. Jų tikslas – ne pergalė, o geros emocijos ir nauja patirtis.

„Autofanai by Dentus“ komanda (nuotr. asm. archyvo)

Artėjantį savaitgalį Panevėžyje vyksiančiose „Eldrive" 24 valandų elektromobilių lenktynėse prie starto linijos stos ir neįprasta komanda – „Autofanai by Dentus". Tai draugų kompanija, laimėjusi specialų organizatorių konkursą ir gavusi teisę varžytis nemokamai. Jų tikslas – ne pergalė, o geros emocijos ir nauja patirtis.

0

Šiemet lenktynių organizatoriai, norėdami paskatinti naujų entuziastų atėjimą į automobilių sportą, įsteigė specialų prizą – nemokamą dalyvavimą vienai komandai. Norint jį laimėti, tereikėjo parašyti motyvacinį laišką. Sėkmė nusišypsojo būtent šiai draugų kompanijai, kurių įprasti hobiai – kartingų ištvermės lenktynės ir skvošas.

„Tikslų didelių sau nekeliame. Džiaugiamės, kad galime dalyvauti, norime gerai praleisti laiką ir išbandyti kažką naujo“, – pasakoja komandos vadovas Džiugas Radžius.

Jis neslepia, kad jie nėra profesionalūs lenktynininkai. „Kartingų ištvermės varžybose dažniausiai būname per viduriuką, nes jaunimas tikrai gerai važiuoja ir mes jų nepavejame“, – atvirauja jis.

Intrigos komandos pasirodymui suteikia ir situacija dėl automobilio. Nors lenktynėms jie pasirinko BMW i4, šis šiuo metu vis dar yra remontuojamas. „Tikimės, kad iki varžybų pavyks jį sutvarkyti. Jei ne, atsarginis variantas – „Tesla Model 3“, – teigia D. Radžius.

Jis pripažįsta, kad žvelgiant į ankstesnių lenktynių rezultatus, „Tesla“ galbūt net būtų geresnis pasirinkimas, tačiau kol kas pagrindinis planas yra startuoti su BMW.

