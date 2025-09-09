Nuo kartingų iki 24 valandų lenktynių: draugų komanda laimėjo galimybę startuoti „Eldrive 24H EV Race“

Šiemet lenktynių organizatoriai, norėdami paskatinti naujų entuziastų atėjimą į automobilių sportą, įsteigė specialų prizą – nemokamą dalyvavimą vienai komandai. Norint jį laimėti, tereikėjo parašyti motyvacinį laišką. Sėkmė nusišypsojo būtent šiai draugų kompanijai, kurių įprasti hobiai – kartingų ištvermės lenktynės ir skvošas.
Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.
„Tikslų didelių sau nekeliame. Džiaugiamės, kad galime dalyvauti, norime gerai praleisti laiką ir išbandyti kažką naujo“, – pasakoja komandos vadovas Džiugas Radžius.
Jis neslepia, kad jie nėra profesionalūs lenktynininkai. „Kartingų ištvermės varžybose dažniausiai būname per viduriuką, nes jaunimas tikrai gerai važiuoja ir mes jų nepavejame“, – atvirauja jis.
Intrigos komandos pasirodymui suteikia ir situacija dėl automobilio. Nors lenktynėms jie pasirinko BMW i4, šis šiuo metu vis dar yra remontuojamas. „Tikimės, kad iki varžybų pavyks jį sutvarkyti. Jei ne, atsarginis variantas – „Tesla Model 3“, – teigia D. Radžius.
Jis pripažįsta, kad žvelgiant į ankstesnių lenktynių rezultatus, „Tesla“ galbūt net būtų geresnis pasirinkimas, tačiau kol kas pagrindinis planas yra startuoti su BMW.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!